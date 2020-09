Escándalo: Libertad analiza pedir los puntos ante Boca

A su vez, agregó que el equipo jugará el encuentro bajo protesta y que en las próximas horas presentará de forma oficial el reclamo ante Conmebol y el Ministerio de Salud de ese país, que les dio el OK a los jugadores de Boca porque, según sus protocolos, cumplieron los 14 días de aislamiento y la carga viral residual que tienen no contagia.

Libertad quiere llegar hasta lo último y si el reglamento permite reclamar los puntos porque Boca presentó jugadores con hisopado positivo, lo hará. "Estamos analizando en qué figura disciplinaria puede recaer", aseguró Acosta.

"El protocolo gubernamental les permite ingresar, pero el de Conmebol no los deja jugar, está incumpliendo con su reglamento. Todo el que ingresa a Paraguay tiene que hacer una cuarentena de 7 a 14 días según las circunstancias del país donde se provenga", manifestó Acosta.

"Es un tema muy complicado. No podemos permitir que los futbolistas con PCR jueguen ante Libertad. A los que le siguen dando positivo no pueden ser acreditados. El reglamento no debe ser modificado con la competición en juego", añadió

El comunicado de Libertad

"El club Libertad manifiesta su TOTAL INDIGNACIÓN, REPUDIO Y ABSOLUTA PREOCUPACIÓN por el trato diferenciado y de favor que se les otorga a estas personas en detrimento de la salud de la población paraguaya", afirma, antes de enumerar los enormes esfuerzos, pérdidas y perjuicios a los que se sometió la población a causa de la pandemia, en contraste con el permiso de ingreso del que gozarían pacientes que aún se encuentren cursando la enfermedad.

"Lamentamos profundamente que la Conmebol ignore sus propios protocolos sanitarios, infringiendo así principios fundamentales de convivencia", denuncia después, para agregar que iniciará "acciones jurídicas pertinentes, a fin de salvaguardar la salud, la vida misma, no solo de los integrantes del club sino también la de todos los nacionales o extranjeros residentes en el Paraguay que han respetado las normas puestas en vigencia por las autoridades sanitarias del país y merecen respeto, en atención a los sacrificios y renunciamientos diarios a los que han sido sometidos por más de 180 días".

El jueves recibe a Boca por la Copa Libertadores

