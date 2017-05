La tecnología se impone en los juguetes sexuales

Algunos juguetes ya cuentan con baterías recargables en vez de pilas, tanto mediante la electricidad como a través de un puerto USB. Un ejemplo es Mia, un vibrador con forma de lápiz labial que tiene 4 tipos de estimulación y se recarga por medio de conexión USB.

Otros son controlados por control remoto, activación por voz o conexión con una app en el teléfono móvil, como Tiani, un masajeador resistente al agua que se puede usar incluso durante una relación sexual o para tener una experiencia íntima sin necesidad de usar las manos. También los hay que se mueven al son de la música, como el vibrador que se conecta al teléfono y permite a la persona que lo utilice medir la intensidad del movimiento mediante el ritmo o el volumen.

Pero no sólo los aparatos vibran, la lencería también. OhMiBod tiene una novedosa línea de ropa interior que vibra y puede ser controlada por el usuario o por la pareja a través su smartphone, que se conecta con la prenda íntima por medio de Bluetooth. Incluso, algunos dan los buenos días, como el dispositivo que mezcla la tecnología de una alarma con la de un vibrador. La mujer debe programar la hora a la que desea levantarse, elegir uno de los seis modos de vibración e introducir el artículo en su ropa interior y ¡buenos días!

Según Lombardía, cada vez hay más personas interesadas en aprender y disfrutar de su sexualidad a través de la cosmética, la lencería o los juguetes sexuales. De hecho, un estudio realizado por eBay en su versión española reveló que el 50% de las personas compró artículos de este tipo. Entre las razones están la diversión, una forma de explorar nuevas experiencias, incluir diversidad en la rutina y una manera de conocer más a la pareja en la intimidad. Para los especialistas, el uso de juguetes y cosmética en pareja ayuda a animar la vida sexual introduciendo un elemento novedoso. Pero también se puede disfrutar a solas, ya que muchos juguetes, como los vibradores, hacen que la experiencia en la intimidad sea igualmente satisfactoria.

Aunque se está generalizando el uso de estos artículos, es importante que la gente pueda acceder a información y productos de calidad que favorezcan una sexualidad positiva, saludable y placentera. Se deben tener en cuenta aspectos importantes, como no utilizar lubricantes a base de aceite si se va a utilizar preservativo, porque pueden dañarlo y hacer que pierda su eficacia, o que los productos sean de marcas conocidas y fiables que usen productos hipoalergénicos y fabriquen los juguetes con silicona médica. “Los juguetes de marcas asentadas y consolidadas en el mercado están fabricados de tal manera que son muy seguros, no provocan accidentes, ni causan alergias”, señala la sexóloga, y asegura que hay gente que no usa juguetes sexuales por vergüenza o prejuicio. “Piensan que son para ‘pervertidos’ o que son algo ‘artificial’, o que si los necesitás es porque tenés un problema. Y no es así", concluye.

Tipologías

Gustos diferentes según el género

Entre los usuarios, como en cualquier situación comercial, se ven tendencias definidas. Y en juguetes sexuales y derivados hay preferencias en la tipología de artículos. Las mujeres los demandan de colores y formas atractivas, silenciosos, sencillos de usar y con gran potencia. Los hombres prefieren productos como masturbadores y, además, les gusta regalarles lencería erótica a sus parejas.