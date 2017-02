La tecnología y la atroz pérdida de la charla cara a cara

España

Tras entrevistar durante cinco años a cientos de personas en el ámbito laboral, familiar y educativo, y después de reflexionar sobre sus propias experiencias y de revisar estudios sobre el asunto, una profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Sherry Turkle, quien ya llevaba tres décadas dedicadas a la investigación de las relaciones entre el hombre y la tecnología, publicó esta semana en España el libro En defensa de la conversación, un análisis sobre el riesgo que corremos al perder la capacidad de hablar cara a cara, al eliminar el contacto visual, al negarnos la espontaneidad en una charla en persona. “La tecnología ha hecho que estemos experimentando una huida de la conversación cara a cara”, afirma Turkle, que a lo largo de casi 500 páginas estudia esta “grave amenaza” que tenemos encima. El libro puede conseguirse a través de internet.

“El libro que hará que hablemos sobre como ya nunca hablamos”, según lo describió el diario The Washington Post, “evoca un periodo, no muy lejano en el tiempo, en el que la conversación, la privacidad y el debate no eran boutiques de lujo”, escribió The New York Times. Esta psicóloga -no antitecnológica pero sí proconversación- habla de una “crisis de empatía”, porque “incluso un teléfono en silencio sobre la mesa nos desconecta”. Turkle constata que ahora “esperamos más de la tecnología y menos del otro” y que “hemos sacrificado la conversación por la mera conexión”. Pero que tras esto se esconde una dolorosa realidad: “la sensación de que nadie nos escucha”. Ha surgido un nuevo ser, multitarea, hiperconectado, que se define por “comparto, luego existo”, pero que, paradójicamente, se siente más solo.

“Hemos pasado de estar en una comunidad a tener la sensación de estar en una comunidad. ¿Hemos pasado también de la empatía a la sensación de empatía? ¿De la amistad a la sensación de la amistad? Debemos prestarle mucha atención a esto”, advierte la especialista del MIT.

En una entrevista con el diario español El Mundo, Turkle comenta que al poco de empezar a investigar se dio cuenta de “la estrecha relación que existía entre la huida de la conversación y la huida de la soledad. La gente tiene miedo de pasar tiempo a solas. Trabajos realizados con estudiantes universitarios demuestran que éstos prefieren administrarse descargas eléctricas a sí mismos antes que estar a solas con sus pensamientos, sin teléfono, sin dispositivos o sin un libro. Para estos jóvenes, la soledad, con su carencia de estímulos externos, es algo literalmente insoportable”. Descargas con tal de no estar consigo mismos. Suena a ciencia ficción, pero así es hoy.