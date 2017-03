La tercera y última aventura de Hugh Jackman

Con Logan, Hugh Jackman se despide y cierra una etapa como Wolverine, el mutante más importante de los X-Men. El film, ambientado en el 2024, tiene hoy al grupo de superhéroes reducido a un cansado y decadente Logan, con problemas para mostrar sus garras, que cuida de un enfermo Charles Xavier en un escondite de la frontera con México. Los intentos de Wolverine por esconderse del mundo y ocultar su legado terminarán con la aparición de una niña llamada Laura (Dafne Keen), mutante perseguida por fuerzas oscuras. Junto al Profesor X, Logan se verá forzado a huir con la niña mientras ambos intentan descifrar el misterio de su origen. Mientras tanto, deberá enfrentarse a Nathaniel Essex con la ayuda de Laura, el clon femenino que no esperaba conocer.

Por primera vez en el universo de los X-Men, Logan es la primera película clasificada “R”. Es que el realizador James Mangold no escatimó en las explosivas escenas de violencia.

“He visto cómo muchos actores, cuando se despiden de un papel decisivo en sus carreras, están devastados. No sé, tal vez es que aún no me he hecho a la idea, pero yo siento que llevo al personaje dentro de mí. Me entusiasma lo que hemos hecho en esta película y me ilusionan los retos que tengo por delante”, manifestó Jackman.