La terrible crítica de Alfredo Leuco a un juez que se hizo viral

Para dejar en claro su postura, Leuco reiteró: "¿Quién carajo es este juez para prohibirle la palabra a una persona, ¿o no vivimos en democracia? ¿Estamos todos locos? Avanzan a paso redoblado. Señores, la democracia y la república está cada día más en peligro. Quien quiera oír, que oiga".

https://twitter.com/lmetchevehere/status/1319793349868617728 El mismo juez que ayer nos mandó a conversar y hacernos amigos de los usurpadores, hoy nos prohíbe acercarnos al campo y hacer comentarios que los pueda incomodar. Fin de la propiedad privada y la libertad de expresión. — Luis Etchevehere (@lmetchevehere) October 24, 2020

Luego Etchevehere expresó en su cuenta de Twitter que el juez "nos acaba de notificar a mi madre, mis hermanos y a mí que, a partir de este momento, no podemos realizar declaraciones radiales, televisivas ni por redes sociales que perturben a los usurpadores".

El magistrado subrogante resolvió no hacer lugar a la medida cautelar presentada por Etchevehere, que había sido avalada por los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa, para hacer cesar la ocupación de la estancia "Casa Nueva" en Santa Elena, Entre Ríos. "Acabamos de recibir el fallo. Es rarísimo. El juez dictamina que no va a decidir el desalojo basado en su formación de derecho de familia, ya que no tiene conocimiento en derecho penal.", dijo el ex titular de la Sociedad Rural, para luego agregar: “No estamos hablando de una discusión familiar, sino de un delito penal de un grupo de 40 personas que usurparon un bien. Los propios fiscales interpretaron la gravedad del caso”..

El campo, en el noreste entrerriano, fue usurpado el jueves de la semana pasada por un centenar de personas adherentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Grabois, quien actúa como abogado de Dolores Etchevehere, la hermana del ex ministro, quien asegura que ese campo le pertenece por la sucesión. Dolores y Grabois anunciaron el “Proyecto Artigas”, que desarrollaría en ese campo huertas y otras producciones agroecológicas.

https://twitter.com/lmetchevehere/status/1319793414062354439 No vamos a dejar de defender y ejercer la libertad de expresion y el respeto a la propiedad privada No vamos a resignar nuestros derechos. Mejor cárcel que ser doblegados. — Luis Etchevehere (@lmetchevehere) October 24, 2020

En este sentido, ayer un grupo de productores entrerrianos se movilizó frente a la sede judicial de La Paz para protestar contra el fallo. "Cruzaron un límite, atacan la propiedad privada y también nuestra libertad. Ahora no podemos ni hablar", cuestionaban los manifestantes, entre los que no estaban los hermanos Etchevehere, que se quedaron fuera del campo.

Juntos por el Cambio también salió a repudiar las tomas y acusó al Gobierno de ser cómplice: "Las únicas víctimas son los usurpados". A través de un fuerte comunicado, criticaron la inacción del Ejecutivo en torno a "un delito que se expande por todas partes".