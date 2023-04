La tiktoker del Alto Valle que quiere entrar a Gran Hermano para romper prejuicios

“Esta es la segunda vez que hago el casting, pero la vez pasada me parece que lo hice mal porque soy bastante mala para la tecnología y me equivoque con los requisitos”, contó en diálogo con LMNeuquén .

Natalia es una gran seguidora del reality desde su primera edición emitida en el 2001 y uno de sus anhelos es poder ser parte de la casa más famosa del mundo. A pesar de todo, sabe que entre la gran cantidad de postulantes que hay no será nada fácil.

La tiktoker valletana que quiere entrar a Gran Hermano para romper prejuicios.jpg

“Quiero entrar para demostrar que nosotros también somos capaces de alcanzar nuestros sueños. Yo sufro mucho bullying y discriminación por mi apariencia física. La sociedad nos deja de lado por no ser como los demás. Yo quiero demostrar que nosotros podemos alcanzar todo lo que nos proponemos”, enfatizó.

Es por ello que no se conformó con publicar su video en las redes, sino que trabajó para conocer el nombre de algunos productores. “Conseguí hablar con uno de ellos y me aseguró que ya había visto mi video, que cualquier cosa me iban a llamar. Ay ojalá se dé”, pidió esperanzada.

Pese a sus videos graciosos en las redes sociales, la tiktoker contó que tiene determinadas manías que podrían resultar interesantes para la casa de Gran Hermano. “Soy una loca del orden, me gusta que las cosas estén donde yo las dejo. Además, me tomó un litro de yogurt por día y amo cocinar...Jamás conviví con tanta gente, eso sería un gran desafío”, contó feliz.

Natalia señaló que siempre le gustó el mundo de la tele. “Me gusta andar cantando y bailando, me gusta mucho el arte. Admiro mucho a Romina Yan. En el homenaje que le hicieron en el Gran Rex fui invitada por su papá, Gustavo”, aseguró.

Por último, indicó: “Ahora me toca esperar, pero el hecho de que ya hayan visto mi video es una esperanza. Ojalá pueda cumplir este gran sueño”.

La Tiktoker que busca entrar a Gran Hermana para romper prejuicios.mp4

Un gaucho neuquino en carrera a entrar a la casa de Gran Hermano

Arturo Fernández tiene 33 años, vive en Villa Curí Leuvu y ya se postuló para ser parte de Gran Hermano 2023. “Buenas tardes, buenas tardes ¿cómo anda la gente? Un abrazo más que grande de parte de toda la gente del norte neuquino para todo Neuquén y para toda nuestra Argentina”, comenzó su presentación de poco más de un minuto el hombre.

“Quería ser integrante de este Gran Hermano 2023 y contarles que quiero representar a todos, todos, todos nuestros crianceros de Neuquén”, aseguró.

Arturo explicó que desea que por primera vez haya un representante de la provincia de Neuquén, pero principalmente de la zona norte porque, aunque la idea del casting fue debido a una apuesta con un amigo creen que es una gran oportunidad.

“No queremos perder la tradición de acá y dejarles la invitación, sino llegamos a quedar en Gran hermano, de venir a conocer la belleza del norte neuquino donde tenemos lagos, lagunas, donde se hace la trashumancia. Mucha gente viene de todo el mundo a ver la trashumancia”, describió.

Pero esto no es todo, sino que el gaucho neuquino aprovechó para publicitar su emprendimiento a nivel nacional. “También quería dejarle la invitación a toda la gente que vea este video que siga la página Pilchas Gauchas creada con tres amigos más. Están invitados a darle me gusta”, concluyó.