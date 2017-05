¿La Torre de Pisa? No, de Roma, donde vuelve Delpo

Delpo jugó por última vez el torneo en 2013 y después observó desde afuera debido a las reiteradas lesiones en la muñeca izquierda. En la edición que comenzará mañana también estará en el cuadro principal Diego Schwartzman, mientras que otros dos compatriotas intentarán acceder desde la clasificación.

Del Potro, ubicado en el puesto 34 del ranking mundial de la ATP, jugó por última vez en el Foro Itálico hace cuatro años, cuando perdió en la segunda ronda con el francés Benoit Paire. En su reaparición no tendrá un rival sencillo, ya que el sorteo le puso en el camino a Dimitrov (12), un rival complicado pese a que le ganó las cuatro veces que se enfrentaron: Rotterdam y París en 2013 y Stuttgart y Estocolmo en 2016.

También el tandilense actuará en dobles junto al polaco Marcin Matkowsky, dupla que enfrentará a la pareja norteamericana Baker-Monroe.

Del Potro jugó este año apenas 11 partidos en el circuito (ganó siete) y su torneo más reciente fue el ATP de Estoril, donde se impuso en la ronda inicial sobre el japonés Yuichi Sugita y después no se presentó a jugar ante el estadounidense Ryan Harrison debido al fallecimiento de su abuelo, que motivó su inmediato regreso a Tandil.

En ese contexto, el tandilense tuvo poca actividad este año y por esa razón aceptó después de Roma una invitación para jugar el ATP 250 de Lyon, que regresa al circuito después de un lustro, como escala previa a Roland Garros, el segundo Grand Slam del año.

Además de Del Potro, estará el Peque Schwartzman, el argentino de mejor rendimiento en lo que va del año, quien debutará ante el estadounidense Jack Sock.

2 argentinos jugarán hoy la qualy en Roma

Carlos Berlocq enfrentará desde las 6:40 al colombiano Santiago Giraldo. A las 10, Renzo Olivo buscará la clasificación ante Mikhail Kukushkin.

"¿Entrenador? Todavía no consigo uno que me pueda hacer sentir la confianza que necesito. Tengo muchos nombres, pero todavía no tomé una decisión”.Juan Martín del Potro. En Estoril, la Torre manifestó su duda. Aún continúa.