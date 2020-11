La triste despedida de Dieguito Fernando y Verónica Ojeda

Entre los allegados más cercanos al ex futbolista, Verónica Ojeda , ex pareja de Maradona y madre de su hijo más chico, Dieguito Fernando, llegó hasta la Casa Rosada para despedir por última vez a quien fue su pareja durante ocho años, con quien luego tuvo idas y vueltas, polémicas y peleas. Pero no lo hizo sola.

Ojeda llegó al velatorio con visible tristeza, vestida de riguroso color negro y acompañada de la mano de su hijo, quien a su vez tomaba de la mano a la pareja de su mamá, el abogado Mario Baudry. En absoluto silencio, los tres caminaron juntos el trayecto de entrada a la Casa de gobierno para darle el último adiós a Diego Maradona.

Vero-Ojeda-Velatorio-I.jpeg

Se supo que la ex pareja de Diego se enteró a través de Jorge Rial sobre el fallecimiento del ex futbolista. “A mí me pasó algo increíble en medio de todo esto. Me tocó a mí darle la noticia a Verónica Ojeda”, reveló el conductor de Intrusos. “Le escribo y le pongo ‘¿Cómo está Diego?’. Me responde ‘¿Por? Bien’. A lo que le pongo que lo llame”, sumó.

a6cfe94652983f8793ab108dc5cd0a8d879dc623.jpg

“Entonces Verónica me llama y le dije ‘mirá, no sé nada más que esto. Algo está pasando. Llamalo’. A los 5 minutos me llama. No me dice que está muerto, pero me dice que algo está pasando llorando y llorando. Le digo ‘cortá conmigo y andate para allá’. Y después de eso vino la confirmación”, finalizó.