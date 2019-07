Desde la UCR consideran que "los radicales no compartimos aventuras personales, menos cuando lo que está en juego es el trabajo que hemos hecho por nuestra ciudad durante las cuatro gestiones que los vecinos nos han confiado el gobierno municipal".

Embed

En el posteo recalcaron que "no me queda claro cuando se habla de cual ha sido la visión, experiencia, trayectoria y capacidad de trabajo que dice haber caracterizado a Libres del Sur". Y puntualizó: "Si es tan importante el trabajo que han realizado y su intención es sumar a nuestro espacio sus votos, no entiendo porque no viene como colectora en lugar de buscar refugiarse en un segundo lugar de la lista única".

Tras indicar que con este acuerdo "los únicos beneficiados" es Libres del Sur, la dirigencia radical indicó que "la coyuntura electoral no puede llevarnos a compartir el mismo espacio con quienes piensan y accionan hasta hace una semana totalmente opuesto a nuestro pensamiento".

Sobre el final, el radicalismo ironizó que Cecilia Maletti, que ostentaría el segundo escaño en la lista de concejales de la coalición macrista, quedaría "como actriz de reparto con un muy pobre guión" detrás de Mercedes Lamarca a la que tildó como "actriz principal".

LEÉ MÁS

Libres del Sur se suma a la coalición macrista para las elecciones municipales

El Frente de Todos asegura una "sorpresa" en su lista de concejales