La verdad tras dramático rumor sobre el Huevo Acuña que paraliza corazones

De pronto comenzó a crecer la preocupación en la Argentina, considerando que el Huevo se convirtió en el principal elegido por el técnico albiceleste para ocupar el lateral izquierdo. Esto dejaría a Nicolás Tagliafico como el único reemplazante natural para desempeñarse en ese lugar de la cancha.

Sin embargo, rápidamente apareció alguien que se encargó de desmentir la información, asegurando que el neuquino se encuentra bien y esta en condiciones de disputar su segunda Copa del Mundo. A través de su cuenta oficial de Twitter, el periodista Hernán Castillo afirmó: "El Huevo Acuña está ok". Algo que el reconocido periodista también confirmó en declaraciones a LMN: "Algo tuvo pero está bien, a mí me dicen eso...".

https://twitter.com/HernanSCastillo/status/1591476969325330432 El Huevo Acuña está ok. — Hernán Castillo (@HernanSCastillo) November 12, 2022

A su vez, fuimos más allá y una persona muy cercana al ex Racing le confirmó a LM Neuquén que los rumores no son ciertos: "Vi esa información y varios me han preguntado por el Huevo. Pero está bien él. No lo autorizaron a irse antes (desde Sevilla) con el Papu y Montiel, pero se van el lunes para Qatar y esta todo bien. Esa lesión la tuvo pero hace unos meses atrás y se recuperó bien. No hay de que alarmarse".

¡Tranquilos! A Marcos, le sobra Huevo.