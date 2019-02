La violencia de género es el eje central de un juicio

Al respecto, Breide señaló que el 22 de junio de 2018, alrededor de las 13, la joven abusó de un arma de fuego, que además portaba sin la debida autorización.

“Concretamente ocurrió cuando salía de la casa de su madre, en el barrio Gran Neuquén Sur”, afirmó el fiscal e indicó que tras insultar a un vecino y su hijo (denunciantes), les disparó y salió corriendo, arrojando un revólver calibre 38.

Por su parte, Caferra señaló que ya en la audiencia de formulación de cargos, aclaró que la fiscalía estaba recortando el último tramo de toda una sucesión de hechos violentos de los cuales la joven era víctima desde tiempo atrás.

“La violencia de género no se reduce al tradicional cuadro de la violencia de pareja hacia la mujer, sino que es toda situación de violencia en la cual sea víctima una mujer”, indicó el defensor, en referencia a que ella era hostigada por quienes habían sido sus amigos.

Sobre el hecho en sí, Caferra señaló que su defendida se enteró de que habían amenazado a su familia para que les dijera donde estaba viviendo ella, porque si no iban a atentar contra su familia y su hijo.

“En un rapto de desesperación, ella intenta hablar en malos términos (con los denunciantes), recurre a un arma que estaba en la casa pero que no disparó”, aclaró el defensor y explicó que hay pericias que lo demuestran.

En medio del debate, el fiscal aclaró: “La controversia no gira en relación a la tenencia ilegal de un arma, se centra en este tema, si es una cuestión de género o no”.

“Tenía miedo por su hijo de 5 años”

Durante la jornada de juicio, la acompañante terapéutica de la joven declaró que comenzó a asistirla en febrero de 2017, por la violencia de género que ejercía su ex pareja sobre ella y explicó que estuvo en refugios de Desarrollo Social. “Para cuando me llaman a mí ya tenía un lugar donde quedarse, pero me aclaran que nos teníamos que ver en el centro”, relató la mujer. “A mí lo único que me informan es que no me podía acercar al barrio para resguardar mi bienestar y el de ella”, aclaró la acompañante, quien luego se enteró de que la joven estaba amenazada y que hasta le habían quemado la casa con ella y su hijo de 5 años adentro. Por miedo a represalias, para retirar a su hijo del jardín que queda cerca de los denunciantes, lo hacía por otra puerta. “Le dije que tuviera cuidado y me dijo que si ella no iba a buscarlo ‘no era mamá presente’”, detalló la acompañante terapéutica.

148.jpg

LEÉ MÁS

En Río Negro publicaron la lista de padres que adeudan la cuota alimentaria

"Los policías me molieron a palos en la Comisaría 17"