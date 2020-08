La vuelta al secretismo en la justicia neuquina

La Justicia atrasó de manera vulgar. A la vieja usanza, es decir en secreto y a puertas cerradas, la justicia resolvió una audiencia de homicidio en la tarde de ayer, olvidando que el actual Código Procesal Penal lleva seis años de funcionamiento y que en su artículo 83 da cuenta que: “las audiencias serán públicas. No obstante el juez o tribunal podrá decidir fundadamente que se realice total o parcialmente en forma privada cuando: 1) Se afecte directamente el pudor, la vida privada o ello implique una amenaza para la integridad física de alguno de los intervinientes. 2) Peligre un secreto oficial, profesional, particular, comercial o industrial cuya develación cause perjuicio grave”.