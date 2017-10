Lady Gaga y presidentes de EE.UU., a beneficio

Estados unidos.- Los ex presidentes de Estados Unidos que aún están vivos, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H. W. Bush y Jimmy Carter, participaron el último fin de semana en un concierto a beneficio de las víctimas de los huracanes que castigaron recientemente al país. Y una de los artistas que estuvo fue Lady Gaga, quien se sacó una foto con los ex mandatarios y la subió a las redes sociales. Obviamente, la imagen se viralizó rápidamente. Los ex jefes de Estado estuvieron en el escenario cuando se cantó el himno de los Estados Unidos.