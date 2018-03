Lali sorprende con un perfil más hot e incendió las redes con una foto

La cantante subió un mensaje a su Instagram acompañado de una foto que generó una numerosa cantidad de comentarios y likes (casi 250.000 en media hora).

En la leyenda que acompaño la artista se lee una enigmática frase "Porque yo no quiero ser tu novia. No me importa tu historia...".

Una nueva faceta que viene acompañada de su lanzamiento más reciente, el albúm "Tu novia", que lanzó a fines del año pasado. Con estos trabajos, Lali parece apuntar a ubicarse en un segmento de público distinto respecto del que lanzó su carrrera.

En esta nueva etapa artística, la actriz participa de la serie televisiva Sandro de América donde protagoniza el papel de Tita Russ, una vedette que fue novia del cantante que es interpretado por Marco Antonio Caponi.