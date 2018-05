Lanata fue contra Flor Peña y le dijo "rata"

“Nosotros le recomendamos a la señora Peña que lea el rating antes de decir que Marley nos ganó. Hicimos 14,4 puntos, 13,7 hizo Marley y 13,2 hicieron los cocineros. ¿Dudó de Ibope? ¿Sabés cuál es buena? La medidora que pusieron ellos cuando estaban en el Gobierno. Habría que ver qué dio Sifema (Sistema Federal de Medición de Audiencias). ¿Sigue estando Sifema?”, lanzó el conductor.

Su descargo no quedó allí y continuó diciendo: “No tengo ningún respeto por Florencia Peña. No sé si en los últimos años los oyentes estuvieron en el país, pero en los últimos 15 años le escuché decir a Peña que el Grupo Clarín tenía las manos repletas de sangre, que había que disolver el monopolio, y después Florencia Peña fue arrodillada sobre maíz a laburar en el Grupo Clarín”, contó el periodista, haciendo referencia a la participación de Florencia en la novela Quiero vivir a tu lado, de Canal Trece.

“La gente puede cambiar, pero lo peor de todo es que nunca aclaró nada. Entonces, sinceramente, me parece una rata Florencia Peña. ¿Qué quiero decir con rata? Exactamente eso. Una persona rata, que ni siquiera es capaz de sostener sus propias ideas”, agregó el periodista.

Completamente enojado con la intérprete, la mandó a pedirle trabajo a Cristobal López, dueño de C5N y quien tuvo grandes beneficios durante los gobiernos kirchneristas, y que se aleje del Grupo Clarín, frente a los rumores de un desembarco en el “Bailando”. “Andá a pedir laburo a otro lado, andá a pedirle plata a Cristóbal López, a otros. Realmente me parece mal. Ponele que en eso Clarín es tonto, inconsciente y toma a Florencia. Pero ella nunca aclaró nada. Ella es de la gente que quería prender fuego al Grupo, eh. No es cualquiera... Pasar de querer prenderlo fuego a laburar ahí y callarse la boca, hacer notas... Ningún periodista, cuando la entrevistan, le pregunta por eso”, manifestó.

Acá no: El periodista le pidió a la actriz que no vuelva a pedir trabajo en el Grupo Clarín.

Peña: “Debe ser otra de sus humoradas”

Flor Peña no dudó en hacerle frente a Lanata y publicó un tuit en su contra. “Jorge L me llamó rata. Supongo que debe ser otra de sus humoradas. Lástima que sólo las entiende un grupo selecto de intelectuales. Me contaron que ya en el Maipo desplegaba sus dotes para la comedia”, sentenció la actriz, con un poco de ironía.