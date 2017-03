Landeiro: "Hay que volver a ganar"

Sobre el inusual horario del partido (será a las 13:30), dijo: “Nosotros sabíamos que por el feriado el domingo íbamos a jugar el sábado. Sólo se cambió el horario, que nos obliga a adelantar un poco la logística, pero no es gran problema”, señaló.

Sobre el rendimiento en estos últimos partidos, dijo: “Al equipo lo veo bien. Estamos enteros, jugamos bien, pese a que no se nos dio el triunfo ante Ferro (1-1) porque no acertamos el último y el anteúltimo pase. Pero de los cuatro partidos es el que mejor jugamos. Ahora vienen tres partidos de visitante y hay que hacer las cosas bien para seguir sumando. No nos planteamos ganar un partido puntual, sino sumar”, afirmó.

Landeiro volvió ayer de Buenos Aires, donde fue confirmado como director de la Escuela Nº 194 en la región por la ATFA (Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino). Hoy 20:30, en Ciudad Deportiva, presentará el plan de la carrera.