Los centros de belleza y estéticas atenderán con sistema de turno previamente concertado por web o vía telefónica y se deberán respetar las distancias entre los puestos de trabajo, a fin de disminuir la cantidad de personas dentro del salón. Deberá ser de dos metros entre puestos y de tres si corresponde a tratamientos prolongados.

Por su parte, los paseadores de perros podrán llevar grupos de hasta 10 canes, para tener un mejor control y reducir la posibilidad de contacto. Además, deberán estar inscriptos en el registro municipal y el máximo de tiempo de paseo por animal será de una hora por turno, dos veces por día.

Las escuelas de conductores trabajarán bajo la modalidad de "puerta a puerta", a los fines de evitar el traslado en transporte público, mientras que "las sesiones teóricas únicamente se dictarán de manera virtual".

En todos los casos, los empleados y los prestadores deberán obtener un certificado de circulación autorizada que se tramitará a través de la aplicación Cerca Neuquén, elaborada por la OPTIC .

Las actividades que ya estaban habilitadas para trabajar, con atención limitada de público son lavaderos de vehículos, talleres de automotores, motocicletas y bicicletas, venta de repuestos, partes y piezas; fabricación, venta y reparación de neumáticos; comercios minoristas de venta de productos informáticos; bazar y menaje; papelería y librería; zapatería, indumentaria, mueblerías y jugueterías. Además lo podrán seguir haciendo los salones de peluquería y barberías, oficinas de obras sociales y medicina prepaga, inmobiliarias y Gestorías, locales de telefonía celular, salones de venta de vehículos nuevos y/o usados, agencias de viaje, artistas y asistentes de la industria audiovisual y de las artes escénicas y musicales. También agencias y sub-agencias oficiales de lotería y quiniela. Todos, a partir de hoy, en el horario de 9 a 19. Mientras que los comercios gastronómicos con modalidad "para llevar" podrán realizar entregas de productos en puerta desde las 9 y hasta las 20, de lunes a sábados.

ACIPAN anticipó una mejora en mayo respecto a abril

El presidente de ACIPAN, Daniel González, anticipó una “leve” mejora en mayo respecto abril en cuanto a la actividad comercial.

“Estamos mandando a hacer una encuesta pero ya podemos anticipar que le mes pasado fue un poco mejor que abril, teniendo en cuenta la modalidad presencial de clientes en los negocios. De todos modos, el consumo no es muy importante por varios motivos”, advirtió González. Entre ellos, mencionó la ausencia de transporte público, lo que hace que mucha gente que no tiene vehículo particular no pueda llegar al centro, y la disminución en el poder adquisitivo de un sector muy importante de la población.

Respecto a las expectativas a futuro, el titular de ACIPAN dijo que las ventas por varios meses más no volverán a los niveles registrados antes de la pandemia, aunque se tengan horarios sin restricciones para abrir al público.

