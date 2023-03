Las claves de Estefanía Pasquini para bajar de peso

Usualmente suele dejar posts y publicaciones en su cuenta oficial de Instagram relacionadas al hábito alimenticio y en como cuidarse con las comidas, que, cuando y como comer, entre muchas otras cosas.

Para vos que estás pensando que hacer para bajar de peso... Para vos que decís si a ella le funcionó, hago lo mismo a ver como me va... Para vos que no sabes por qué no te sirve esa dieta si todas tus amigas bajan .mp4 Estefanía Pasquini contó sus leyes para la salud alimenticia

Y hace poco tiempo Estefanía compartió cuales son para ella las cuatro leyes fundamentales para poder bajar de peso. Fue justamente con un video donde se dirigió a la gente y les contó que hacer para acomodarse con el peso en relación a las comidas.

Debajo del video dejó el mensaje: “Para vos que estás pensando que hacer para bajar de peso... Para vos que decís si a ella le funcionó, hago lo mismo a ver cómo me va... Para vos que no sabés por qué no te sirve esa dieta si todas tus amigas bajan haciéndola!! A lo mejor simplemente no ves resultados porque lo que intentas hacer no tiene que ver con lo que podes y querés, o no tiene nada que ver con tu estilo de vida”.

En el video explicó porque las dietas no son las mismas para todos, y por ende es importante asistir al profesional nutricionista para atender los casos puntuales de cada persona. Además que contó de leyes importantes según su experiencia: cantidad, calidad y todo lo demás. Pero advirtió que la más importante es la de adecuación. Significa adecuarse a lo que el físico pide.