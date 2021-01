Las confesiones de Tevez: "No podíamos mirarnos a la cara, algo se rompió"

Respecto a su relación con el Consejo de Fútbol, expreso: "A mí me interesa jugar, todavía tengo un año. Entreno y hago lo que tenga que hacer. El Consejo de Fútbol sabe que si me necesitan les doy una mano, pero no tengo demasiada charla con ellos. Del equipo se encarga Miguel. Yo estoy para sumar y no recordar cosas malas que pasaron".