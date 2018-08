Las diez peores películas originales de Netflix

Sin embargo, un gran número de las producciones originales de Netflix son catalogadas como mediocres o terribles dado que el gigante del streaming no logró el éxito esperado a pesar de desembolsar enormes cantidades de dinero en producción y contratación de actores famosos.

Según la crítica, éstas son las 10 peores películas:

10. War Machine

9. True Memoirs of an International Assassin

8. The Ridiculous 6

7. When We First Met

6. Game Over, Man!

5. The Babysitter

4. iBoy

3. The Do-Over

2. Bright

1. Death Note