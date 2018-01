Las drogas en Neuquén no distinguen clases ni edades

Aunque se habla mucho de las adicciones, no hay aún en la provincia de Neuquén estadísticas sistemáticas y detalladas. Se creó hace poco un Observatorio que depende de la Subsecretaría de Seguridad, que empezó a hacer relevamientos en cada una de las localidades y, por ahora, la cifra más fiable es una encuesta a 911 personas de las principales ciudades neuquinas que hizo a fines de 2017 el Observatorio Argentino de Drogas.

Hernán Ingelmo, subsecretario de Prevención de Consumos Problemáticos, indicó que ese sondeo abarcó a una porción representativa de la población y remarcó que, “si bien no es una encuesta categórica, nos planteó una tendencia y nos sacó del lugar de las sensaciones, que es más de lo que teníamos”.

Indicó que ese sondeo comprobó que las adicciones no son un problema exclusivo de los menores, como se suele pensar, sino que ellos representan la punta más visible del iceberg.

Jóvenes

La encuesta reveló que, entre los chicos de 12 a 17 años, el consumo reciente de drogas ilícitas alcanza el 8% del total, mientras que en jóvenes adultos de 18 a 34 años trepa al 20%. Si se considera sólo la marihuana, un 10% de los adolescentes la probó alguna vez, frente a un 41% de jóvenes adultos y un 52% en la franja de los que tienen entre 25 y 34 años. Lo mismo ocurre con la cocaína, donde el 5% de los menores del secundario respondieron que la probaron alguna vez, ante un 15% de los que van de 18 a 34 años.

Si se toma en cuenta el alcohol, el principal consumo problemático en Neuquén y el país, también el problema es más grave con los mayores. Entre los adolescentes, el consumo llega a tres de cada cuatro, en tanto que sube a un 95% entre los adultos jóvenes.

Asistencia

Ingelmo observó que, además de esa encuesta, existen mediciones del Servicio Integral de Emergencias (SIEN) que confirman que las asistencias por abusos de sustancias son más frecuentes en el centro de Neuquén capital que en los barrios señalados popularmente como problemáticos (ver aparte).

“Yo trabajé muchos años en el oeste y se suele decir que el principal problema está en esa zona, pero no es lo que muestran los mapas; incluso las drogas que generan mayor adherencia, que son las sintéticas y la cocaína, las compra en general la clase media”, remarcó.

Números

Anunció que Neuquén empezará a trabajar con “ventanas epidemiológicas, que es una estrategia que vamos a realizar en 2018 en conjunto con el Sedronar”, para precisar las cifras sobre consumo, y que hace falta ampliar la mirada para prevenir.

Subrayó que, al hablar de drogas, “hay que desestigmatizar y entender que esto es un problema cultural y de todas las clases sociales”.

Desde la UNCo advierten sobre el policonsumo

Juan Ramírez forma parte desde hace 15 años del servicio de prevención de adicciones de la Universidad del Comahue. Para él, el abuso de sustancias no sólo está en aumento en Neuquén sino que viró hacia un “policonsumo”, lo que hace más difícil la atención en casos de intoxicación. Estimó que hace falta con urgencia “que Provincia y Municipio se sienten a rediscutir la prevención, porque ambos adhirieron a la emergencia nacional pero eso no se ve en la práctica”. Ramírez sostuvo que ven con más frecuencia que antes “jóvenes que mezclan una sustancia y otra o consumen medicación casera y sustancias químicas desconocidas para los médicos que los deben atender”. Afirmó que también falta un plan más coordinado. Relató, a modo de ejemplo, que para Año Nuevo se vendieron en la ciudad 340 mil litros de cerveza, según datos de una distribuidora local, “y el día que se sabe que hay tanto consumo teníamos pocas ambulancias porque no se previó el personal que estaba de licencia”.

Ni las zonas rurales se encuentran a salvo del problema

Rodrigo Valli, psiquiatra del departamento provincial de Salud Mental, informó que el problema de las adicciones no es exclusivo de las grandes ciudades, sino que también tiene peso en las zonas rurales aunque sea más difícil detectarlo. Agregó que, a partir de esa realidad, en los últimos años se comenzó a trabajar con una atención descentralizada.

Valli explicó que el consumo de drogas “se vive igual en un pueblo chico que en una ciudad grande, pero ocurre que hay una estigmatización y una condena social tan severa que es difícil que el paciente hable en una consulta; hay como miedo”. Dijo que se trata de un problema generalizado que viene en crecimiento y que, en el sector de Salud, lo notan “con mayor cantidad de consultas año tras año”. Añadió que, “si bien lo principal sigue siendo el alcohol, vemos más casos con otro tipo de sustancias”.

Comentó que se empezó a trabajar en cada centro del interior con “duplas psicosociales, que son un trabajador social y un psicólogo, además de cargos de psiquiatría en hospitales de cabecera, lo que descomprime la alta demanda y la centralización, porque antes el único referente era el Castro Rendón”.

Para el especialista, lo que hace falta en Neuquén “para completar la red de atención son los centros de día o casas de acompañamiento, que otras provincias ya los han desarrollado”.

