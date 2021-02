Las embarazadas pueden vacunarse, según la OMS

Anteriormente, la entidad dependiente de las Naciones Unidas desaconsejó la aplicación de las inoculaciones de la mencionada farmacéutica y las de Pfizer/BioNTech ya que no hay ensayos concretos en este grupo social. Debido a esto, varios expertos criticaron al organismo por la discrepancia con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), que sí sugirió la administración. Lo cierto es que a pesar no ser probadas en mujeres embarazadas, los fármacos no mostraron ningún efecto dañino en estudios con animales. Además, la tecnología utilizada en las vacunas, el ARN mensajero, es segura, de acuerdo a lo informado por el principal organismo oficial sanitario internacional.