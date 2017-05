Las espera

Tras el estreno y un rating inusual para la TV actual, Marcelo adelantó qué es lo que se viene, y además les dejó la puerta abierta a Rocío Oliva y Nicole Neumann. Según el ex vicepresidente de San Lorenzo, la producción sigue negociando. “Nicole Neumann no descarto que venga después de esta ronda, y la otra es Rocío Oliva que ahora que volvió al país quizá puede estar”, reveló Tinelli.

Sobre la participación de Bal y Laurita -rompieron su romance con escándalo incluido-, el conductor adelantó que habló con la pareja y ya hay una decisión tomada: “Si no pueden bailar juntos, tienen la posibilidad de bailar separados, y se les designará un bailarín a cada uno”.

Ficción

Si hay algo que le gusta al creador de Ideas del Sur es participar en las ficciones -con diferentes famosos- que hace en cada apertura de su programa. Justamente, no descartó que una vez por semana se realice “una minificción” de siete minutos.

“Mi deseo es, por ejemplo, arrancar los lunes y decir ‘tuve un sueño el fin de semana’, y aparecer como el jardinero de Macri, pateando penales con Messi, o vendiendo hamburguesas a la salida de la cancha de River”, comentó Tinelli sobre esa sección.

29.2 puntos de rating fue el pico que alcanzó Showmatch en su edición número 28.

El Pepo cantó un tango y fue la gran sorpresa del show

Rubén Castiñeiras, popularmente conocido como el Pepo, fue quien sorprendió a todos en la apertura de Showmatch. El cantante de cumbia villera interpretó el tango “El sueño del pibe”, un clásico que también supo cantar Diego Armando Maradona. Su participación lo convirtió en tendencia en Twitter, donde cosechó elogios y críticas por igual.

Luego de su presentación en Showmatch, el Pepo estuvo como invitado en Intrusos. Ante la repercusión que ha tenido el cantante, le contó a Jorge Rial que está tranquilo sabiendo que su vida “pasa por otro lado”.

“Yo me dedico a tratar de cantar. Esto tiene sus cosas buenas, lindas, y también sus cosas no tan buenas. Yo trato de seguir enfocado, disfrutando esto, pero mi laburo es otro”, señaló.

En más de una oportunidad cuando fue entrevistado, el Pepo atrapó la atención de los televidentes por la sinceridad de su relato y la enseñanza de un hombre que sufrió el infierno de las drogas y el submundo de la cárcel.

Particularmente sobre ese momento, confesó que se “avergüenza por todo lo que hizo” y afirmó: “Estar preso por adicción es lo peor. Vos no decidís sobre tu vida, decide la droga que te lleva a cometer el delito que después tenés que pagar”. “Yo todos los días salgo (de la droga). Si te digo que estoy curado, te miento a vos y me miento yo. Tengo que tener la misma fuerza que tuve ayer para no drogarme”, le contó a Rial.

El no al “Bailando”

Asimismo, aseguró que justamente por su adicción decidió no ser parte del “Bailando”. “Lo consulté con mi psicólogo y mi familia y dije que no. No creo que sea lo mejor para mí en este momento. Es mucha exigencia para el cuerpo y para la mente y yo estoy aprendiendo a sobrellevar todas las cosas que me va planteando la vida”.

“Ya está elegida una ama de casa y abuela de 52 años”

En esta temporada, por primera vez el “Bailando” tendrá dos parejas de “no famosos” que participarán del certamen. La semana pasada la producción realizó dos castings en simultáneo, en Salta y Tucumán, para elegir a uno de ellos. También se supo que más de 10 mil personas de todo el país se habían candidateado en los últimos meses, a través de otras convocatorias, presenciales y por correo electrónico.

Sobre ese tema, Tinelli confirmó que la lista de participantes aún “no está cerrada”. “Hasta ahora son 27. Nos falta elegir a la segunda mujer del interior, hay una sola persona de Rosario que apenas la vi dije ‘es esta’”, comentó el conductor sobre la nueva concursante.

En una charla con José María Listorti y Paula Chaves en el regreso de Este es el show (El Trece), el empresario dio detalles de la mujer que arribará a la pista. “Ya está elegida una mujer de 52 años, abuela, ama de casa, del interior del país, que tiene mucha chispa y mucha onda”.