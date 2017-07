"Las familias se sienten manoseadas y degradadas"

“Se ha logrado generar buenas cosas en lo que concierne a la comunicación entre ellos, pero la familia sigue quedando ahí, en la nada”, sostuvo María Paz Jadra, quien sufrió el crimen de su papá en un asalto a mano armada. En la misma sintonía, Mari Mella, tía de dos víctimas del primer triple crimen de Cipolletti, resaltó: “La familia se siente terriblemente manoseada y hasta degradada”.

Las notificaciones tarde

Ejemplos de la falta o mala comunicación entre la fiscalía y las familias sobran, pero Mari recordó una en particular. “No me olvido de que, porque le avisaron tarde a la familia de Huircaleo, una de ellas llegó en ojotas corriendo a tribunales y no la dejaron entrar. Sentís que esto es un manoseo”, señaló.

Por este motivo, desde ALCI tratan de acercar a los fiscales con las familias, de traducirles el lenguaje judicial y de explicarles las instancias de un proceso.

“Nos reunimos con la familia para que nos comenten cómo viene la mano. Muchas veces te dicen que el fiscal no hizo nada y es porque no les entendieron”, contó Paz. En oportunidades acompañan a las familias a la fiscalía y en otras les recomiendan abogados para presentarse como querellantes.

Homicidios y abuso infantil

La gran cantidad de casos de abuso infantil que recibieron en el último tiempo las hizo interiorizarse en la temática. “El delito de abuso sexual es un desastre en cualquier ámbito”, destacó Paz. Las dos coincidieron en la falta de un abordaje adecuado por parte de la Justicia.

“Una criatura no miente”, sostuvo Mari y Paz agregó: “Ellos dicen ‘tiene 2 años, tiene que hablar’, pero de pedo el chico dice ‘mamá’”.Otro tema son los acuerdos por abuso o violencia de género. Resaltaron que en muchos casos la víctima se entera horas antes o hasta en la audiencia del acuerdo. “Hay una diferencia enorme si estás constituido como querellante o no. Si lo estás te enterás; si no, es un laberinto”.

Ayudan a partir de su propio dolor

La tragedia las marcó y fortaleció. A María Paz le arrebataron a su papá, Daniel Jadra, en 2009. Dos jóvenes lo mataron cuando repartía pan, sólo uno fue condenado a 18 años de prisión. “Fue muy difícil, lo primero que hicimos fue ver a los acusados”, recordó sobre el juicio y agregó: “Hablaban en chino: de la sentencia lo único que entendí fue ‘culpable’”. Su compañera y amiga, Mari Mella, es tía de las hermanas asesinadas en el primer triple crimen de Cipolletti (1997) que conmocionó a todo el país y por el que hay un solo condenado a 20 años de cárcel. “Fue una lucha muy dura. A este tipo le quedan tres años y no va a hablar”, expresó Mella. Esas experiencias las catapultaron para ayudar a otras familias.