Las frases destacadas de Scaloni en la previa de los amistosos

“Son una lástima las dos ausencias. Papu (Gómez) que merecía estar y venía de una lesión y es entendible que no lo dejen venir. Haremos todo lo posible para que esté un día o dos, pero dependerá de su club. Lo de Garnacho también es una lesión y esperamos que se pueda poner la camiseta argentina más adelante”.

“Es una tontería pensar quién es la mejor selección de la historia. En momentos de alegría no es necesario y lo de Rodrigo De Paul fue un solo comentario. ¿Quién armó el debate? No tiene mucho sentido. Para mí las tres son buenas y son campeonas. Si me das a elegir yo pondría a la mía última. En un lugar como Argentina que todos opinan de fútbol, diga lo que diga yo el debate va a continuar. Todas quedarán en la historia. De hecho ves a un campeón del mundo del 78, 86 y 2022 y son reconocidos igualmente”.

tuit seleccion

"El partido con Panamá se encara de la misma manera que se encaran como el último que fue con Francia. Quien tenga que salir a la cancha sabe que está jugando con la selección argentina y saldrá a hacer su trabajo. Se asimila de la mejor manera posible y los jugadores están contentos de ver a la gente feliz. Por ser campeones del mundo no podemos hacer lo que queramos”.

“Todos los que fueron parte del proceso son parte. Hemos visto a los chicos que fueron parte festejando en Lusail. Todos tienen que sentirse parte porque aportaron su granito de arena. La cancha es la que manda y a nuestro entender, errados o no, tomaremos decisiones. Los que fueron campeones del mundo no correrán con ventaja porque este es un nuevo proceso y demostrarán su nivel”.

“Lo de Retegui, yo no soy partidario de convencer a nadie. Cuando uno no está convencido no soy quién para cortar una trayectoria. No estábamos convencidos de convocarlo. Ojalá le vaya bien en Italia. A veces hay que pensar en el chico y tenemos a algunos que pensamos que le van a ir bien. El tiempo dirá si le pegué o no”.

scaloni argentina.jpg Scaloni confirmó que ante Panamá jugarán los mismos once que salieron al campo para enfrentar a Francia en la final de Qatar 2022.

“Enzo Fernández, Julián Álvarez fueron chicos que jugaron en el fútbol argentino hace menos de seis meses, así que seguimos a los jugadores locales. Y los que están en Europa también llevan el ADN del fútbol argentino. Que hay buen nivel, seguramente, pero solo van 23 o 24 jugadores”.

“Messi va a seguir viniendo hasta que él diga lo contrario. Él es feliz en la Selección”.

“Me gustaría que la gente elogie a los jugadores que estuvieron en la final, así que jugarán ellos”.

tuit seleccion 1

“Disfrutamos a nuestra manera. Pero ya pasó el Mundial. Mi meta como entrenador es otra, tengo nuevos retos. Es intentar que ellos (los jugadores) sigan al mismo nivel, pero no se van a relajar y lo saben. Si perdés, mañana sale el sol y esto sigue. Y si ganás lo mismo. Queda la historia, pero esto continúa. Hay que demostrarle a los rivales y a la gente que somos un equipo muy duro de batir”.

“Cuando ganás un Mundial se magnifica todo, pero para nada me puedo poner a la altura de Guardiola o Ancelotti. Estoy agradecido porque es una votación de gente del fútbol. Lo tomo como lo que es pero lo tomo con tranquilidad”.

“Nunca me gustó que digan la Scaloneta. Hay gente en la calle que no me llama Lionel, sino Scaloneta. Pero si la gente está feliz, no pasa nada”.