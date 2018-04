Sentadas en el piso de Intrusos Ana, Lili y Kity aclararon que hasta el momento habían guardado silencio por respeto a su hermano pero que ahora explotaron porque "él está cansado".

Las tres hermanas no se guardaron nada y apuntaron contra Villafañe al señalar que tenía una doble cara. "Nosotros éramos para ella la familia pobre, y lo hacía notar. Íbamos a comprar en Italia: ella se compraba de todo y para nosotras nada porque éramos el agregado", dijo Lili y añadió: "A mi me hizo las mil y una en Italia. Un día Diego me dio un cheque para que fuera a comprar ropa, pero Claudia vino a las tres de la mañana y me lo sacó"."Para ella lo primero es el dinero: Claudia te dona un riñón, pero no dinero", sentenció.

"La plata de mi hermano no era la de ella. Claudia nos dice que somos unas villeras ignorantes porque nos enteramos de los problemas de Diego con la droga, cuando cayó preso en una casa en Caballito", agregó.

Guillermo Cóppola, ex representante y amigo del Diez, también cayó en la volteada cuando Lili aseguró que junto a Villafañe estafa a el ex jugador. "Los escuché detrás de la puerta, no le pagaban al fisco, se lo repartían entre ellos y a Diego le decían que pagaban", contó Lili y remató: "Ahora se están enterando los tres porque esto nunca lo dije".

Mientras criticaban a la madre de Dalma y Giannina, las tres hermanas reivindicaron a Cristiana Sinagra, ex amante y madre de Diego Junior, el hijo mayor de Maradona, reconocido por el Diez tras una orden judicial y afectivamente recién en 2016.

Después de desmentir que la madre del ex DT de la Selección Argentina no quería a Claudia, comentaron que Doña Tota "no sabía que Sinagra era novia de Diego, solo la vio dos veces".

"No es cierto que mamá no la quería a Claudia. Sino, no hubiera aguantado los desprecios que le hizo. Cuando estaba enferma Giannina y Dalma no iban a verla y mi mamá le decía a Diego que habían ido para no lastimarlo".

"Sinagra le iba a vender lencería a Claudia. Lalo (el hermano de Diego) era novio de la hermana de Sinagra y se vé que se la presentaron a Diego pero no eran amigos. Nunca traicionamos a Claudia ni tapamos a Diego que andaba (con Sinagra). Después nos enteramos, antes del Mundial 86 que había nacido el chico".

"Diego a veces quería decir que era su hijo pero estaba muy condicionado porque Claudia nunca le hubiera perdonado que, el primer hijo, y encima varón, lo hubiera tenido con otra mujer".

"Dalma y Giannina están influenciadas por Claudia. Les importa más la plata que el padre. Ninguna de las dos es cercana a nosotras"

Al ver como sus tías atacaban a su madre, Dalma acudió a Twitter para contar que Claudia quería hacer su descargo en Intrusos pero que Jorge Rial no la dejaba.

Mi mamá quiere salir al aire en @intrusos y no la dejan... QUE RARO,NO????????????????? — Dalma Maradona (@dalmaradona) 25 de abril de 2018

