Las inundaciones en Salta castigan a los más pobres

Álvarez añadió que Santa Victoria Este, una de las zonas más castigadas, es una de las poblaciones más pobres del país. “Es una población mayoritariamente aborigen y de criollos”, precisó, e indicó que el control sanitario en la región es “bueno”, aunque las inundaciones pueden dejar epidemias. No obstante, expresó que la situación en Santa Victoria “es extremadamente triste, no sólo porque la gente abandona lo poco que tiene y cuando regrese no sabe si va a quedar algo, sino porque la recuperación, una vez pasada la emergencia y cuando la gente se olvide, va a ser extremadamente penosa”, porque pierden la siembra y los animales.

El funcionario pidió solidaridad a la población para que colabore con colchones, frazadas, víveres secos, agua mineral, elementos de aseo personal y de limpieza en general como lavandina, detergente y desinfectantes. “Las inundaciones en la zona son recurrentes porque el río Pilcomayo es realmente poderoso y debe ser el que más sedimento traslada en el país”, agregó y detalló que “la última inundación parecida se dio hace 10 años; estamos hablando de lluvias de carácter excepcional”. En este sentido, reclamó que las autoridades nacionales y provinciales encaren “un proceso de modernización y progreso de nuestras comunidades, porque viven en condiciones verdaderamente inhumanas”.

Ruta: La ruta que une Santa Victoria Este con Tartagal tiene varios tramos con agua.

Changarín evitó que el agua se llevara a 4 nenes

En un acto heroico en pleno temporal, un hombre se arrojó al río Colorado en Tucumán para salvar a cuatro niños –dos nenes y dos bebés– que quedaron atrapados en el agua junto con sus padres tras la crecida. Miguel Ángel Giménez, el changarín que no dudó en arriesgar su vida para ayudar a la familia, contó: “Yo justo pasaba por el lugar porque iba a comprar cosas para el cumpleaños de mi hijo. En ese momento vi la situación y decidí actuar porque no llegaban los Bomberos”. Y agregó: “A medida que iba llegando gente, íbamos atando pedazos de soga hasta llegar hasta abajo y lograr el largo necesario. Me até una parte a la panza y me lancé”. Y expresó: “Gracias a Dios salió todo bien”. La valentía de este hombre, hincha de San Martín de Tucumán -como lo muestra la camiseta que tenía al momento del rescate-, hizo que los cuatro menores salieran ilesos. Los tres mayores fueron salvados luego por los Bomberos.