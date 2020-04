Las Lajas: la policía a los tiros en una picada ilegal en el aeródromo

La madre de uno de los adolescentes denunció que hubo excesos de la Policía, que dispararon sus armas entre ellas una escopeta con postas de goma. Contó que uno de los proyectiles le rozó el codo a su hijo y que su casco fue impactado, pero lo hicieron desaparecer.

La fiscalía de Zapala tomó intervención tras la denuncia y ordenó distintas medidas. La primera, fue el secuestro de las armas de los seis efectivos intervinieron en el procedimiento.

De acuerdo a lo relevado, las pericias balísticas comprobaron que cinco armas habían sido disparadas, pero el perito no puede determinar si fue en la última semana o los últimos seis meses.

En la Comisaría se procedió al secuestro del libro diario donde debe constar el personal que estaba trabajando y también si se dejó asentado el retiro de la escopeta, ya que este tipo de armas solo la puede sacar el efectivo denominado escopetero que ha sido capacitado en su manejo.

Lo cierto es que no estaba asentado el retiro del arma, lo que para la fiscalía no significa que el arma no haya salido de la unidad porque tranquilamente podrían no haberlo anotado en el libro diario.

Posteriormente, se procedió a buscar el casco por lo que se solicitaron seis órdenes de allanamiento a la casa de los policías que intervinieron en el procedimiento. El casco no apareció y es un elemento clave en la investigación.

Las pericias médicas al joven herido, dos en total, indican que la lesión del codo no sería producto de una posta de goma, pero presenta un raspón.

