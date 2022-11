Las mejores frases de Scaloni en la conferencia: ¿Está el 11?

El DT del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, adelantó que su equipo no tendrá variantes tácticas para jugar mañana ante Polonia y evitó precisar la formación titular que buscará la clasificación a la ronda final del Mundial Qatar 2022 en la última fecha del Grupo C.

"Empezaremos como siempre, de la misma manera que venimos jugando. Polonia no sólo tiene jugadores fuerte de arriba, también futbolistas que son rápidos, técnicos y habrá que tomar recaudos. Después veremos durante el partido qué decisión tomar, contra México terminamos defendiendo con cinco", recordó en cuanto a la inclusión del marcador central Cristian "Cuti" Romero.

Scaloni, en cambio, sí especuló con que los europeos puedan modificar su propuesta de juego, como habitualmente sucede con los rivales. "Casi siempre pasa que los rivales de Argentina juegan de otra manera en relación al partido anterior. Lo hizo México, que armó una línea de cinco defensores. Esperamos algo parecido con Polonia, que tiene una idea de juego pero puede ordenarse con cuatro o cinco atrás".

Consultado por la posible inclusión de Enzo Fernández, figura y goleador de la Selección en la victoria ante México, el entrenador sólo aceptó que el exRiver "tiene la posibilidad de jugar como todos los demás".

"Puede ser desde el inicio o con el partido en curso, es una opción. Ha demostrado ser importante entrando desde afuera. Los jugadores tienen que estar preparados para ambas cosas", postuló.

En la especulación de los nombres para la mitad de la cancha, específicamente en el puesto de número 5, que tuvo a Leandro Paredes como titular en el partido con Arabia Saudita, el técnico destacó el aporte de Guido Rodríguez, en quien reconoce características distintivas.

"Nosotros planteamos los partidos en base a lo que necesita nuestro equipo. Guido es un futbolista que puede darnos la posibilidad de jugar como un falso central, porque se mete entre los defensores. Los demás (Paredes y Enzo Fernández) son más parecidos", explicó.

Esa explicación se intuyó como una pista sobre la eventual permanencia del jugador de Betis de España para el partido que definirá el futuro de Argentina en la Copa del Mundo, un hecho que Scaloni tomó con naturalidad.

https://twitter.com/TyCSports/status/1597590472100564992 "ESTOY CONTENTO QUE BRASIL PASE A OCTAVOS"



Lionel Scaloni fue sincero y expresó: "El que piense lo contrario está equivocado. Soy el primer fan del fútbol sudamericano".#TyCSportsMundial pic.twitter.com/jHyR3xweM6 — TyC Sports (@TyCSports) November 29, 2022

"Salvo dos o tres seleccionados, los demás están todos jugando por un lugar en la fase siguiente. Nosotros siempre dijimos que sería un grupo difícil y que seguramente estaríamos hasta el último partido con algo en juego. No ha cambiado en nada", afirmó.

Argentina encara su último encuentro del Grupo C con una certeza: depende de sí mismo y conseguirá el boleto a octavos con una victoria. Ese eventual triunfo le servirá para quedar primero si Arabia Saudita no gana por dos goles más. Por caso, si la "Albiceleste" ganara 1-0 deberá esperar que los asiáticos no venzan 3-0 para avanzar como C1 y evitar el casi seguro cruce con el campeón mundial Francia (D1).

El empate con Polonia puede alcanzar para la clasificación pero en el segundo puesto y dependiendo del resultado en Lusail. Las posiciones del Grupo C jugadas las dos primeras fechas muestran como líder a Polonia (4 puntos, +2), seguido por Argentina (3, +1), Arabia Saudita (3, -1) y México (1, -2).

Scaloni consideró que "no vale la pena comparar" la experiencia del pasado Mundial en Rusia, que vivió como ayudante de Jorge Sampaoli, en el que la Argentina también se jugó el pase de ronda en el último partido del grupo frente a Nigeria. "Son contextos diferentes y jugadores diferentes", separó.

Luego se quitó presión cuando le preguntaron si ante Polonia afrontaría el partido más importante de su carrera: "Nuestra filosofía indica que siempre el más importante es el que está por jugarse porque lo que pasó, pasó; borrón y cuenta nueva".

El DT argentino aclaró que "primero hay que pasar" antes de especular sobre evitar a Francia como posible rival de octavos de final y se alegró por el presente de Brasil, uno de los tres seleccionados que ya aseguraron su presencia entre los 16 mejores.

"Soy sudamericano, tengo grandes amigos en Brasil y si no es la Argentina, me gustaría que un equipo sudamericano pueda ganar. El que no piensa así, está equivocado", finalizó.

Scaloni señaló que "no tenemos definido el equipo. Enzo Fernández tiene posibilidades como otros jugadores, puede entrar desde afuera y sacar diferencia como lo hizo ya, por eso estamos analizando".

En cuanto a como llega el equipo al partido con Polonia, el DT agregó que "la victoria ante México fue una inyección anímica importante y ahora depende de nosotros, y de la idea de juego marcada que tenemos y todos conocen".

Al analizar, la primera etapa del Mundial, el DT destacó que "La fase inicial es traicionera y por eso pasa que pocas selecciones ya se clasificaron, por eso el fútbol son momentos y en las fases que vienen la cuota de suerte es importante".

En cuanto a la cantidad de cambios que realizó, respondió que "los entrenadores debemos tomar decisiones, hacer cambios y modificar el equipo para buscar soluciones. No es un problema para nosotros".

Consultado sobre el puesto de volante central, Scaloni no confirmó quien jugará: "Lo de Guido Rodríguez va a depender de cómo se planee el partido y como nos juegue Polonia, son cosas que debemos evaluar y es una posibilidad, como fue contra México".

"Pensamos el partido de acuerdo a las posibilidades que tenemos con los jugadores propios, no con el rival, eso estamos viendo, ya hemos jugado con Enzo (Fernández), Guido (Rodríguez) y Leandro (Paredes)", agregó.

Ante la consulta del momento de Brasil en el Mundial, dijo que se siente "fan del fútbol sudamericano y me pone contento por Brasil. Los felicito por lo que vienen haciendo, si no le toca argentina soy hincha de los equipos de Sudamérica".

La práctica

Scaloni, probó variantes en tres posiciones durante la última práctica antes de enfrentar este miércoles a Polonia, que comenzó con el mismo equipo vencedor de México el sábado pasado en la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar.

El entrenador alternó nombres en las posiciones de lateral derecho, de primer zaguero y de mediocampista central, sin que ello sea concluyente sobre la formación que utilizará para buscar la clasificación a los octavos de final.

El trabajo en la Universidad de Qatar, abierto a los medios en sus primeros 15 minutos, se inició con un ejercicio recreativo y una activación muscular, que más tarde dio paso a un ejercicio táctico para enfrentar a los polacos.

Untitled-1.jpg

El capitán Lionel Messi fue el último en sumarse a las tareas y lo hizo de muy buen humor en un clima distendido, con Scaloni retirado del grupo y más pensativo, tal su habitual postura en los entrenamientos.

Al momento de ordenar un equipo, el entrenador dispuso a los mismos once que vencieron a los aztecas: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez y Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Messi.

Con el correr de los minutos, llegaron las pruebas: Nahuel Molina y Juan Foyth ocuparon el lugar de Montiel; Cristian Romero se sumó a la zaga en lugar de Otamendi y Enzo Fernández reemplazó a Guido Rodríguez.

Argentina, escolta con 3 unidades, y Polonia, líder con 4, se medirán este miércoles desde las 16:00 en el Estadio 974 en un partido decisivo para las posiciones finales del Grupo C y la consiguiente clasificación a la ronda final.