”No hay nada malo en las cirugías. Yo voy al consultorio y está lleno”.

Al Pájaro no le gusta. Consejo de Claudio Caniggia

“Papá me dice que deje de hacerme pavadas”

Charlotte dijo que pese a su edad sigue siendo la “nenita de papá”. “Me llevo muy bien con él, me cuida un montón y me aconseja mucho. Es un poco exagerado”, dijo la mediática antes de comentar que el ex futbolista no aprueba sus reiteradas operaciones estéticas. “Me dice: dejá de hacerte pavadas”, comentó la hija de Mariana Nannis.

Charlotte Caniggia sin freno

Si lo hace la gente...

“¿Y por qué no? Yo no tengo problema”, contestó Charlotte cuando Lozano le preguntó por qué, siendo tan joven, se somete a tantas intervenciones. “No hay nada malo en las cirugías. Voy al consultorio y está lleno de gente”, justificó la mediática de 23 años.

Desde los 17 no para

Se operó dos veces las lolas, se colocó ácido hialurónico en los labios, hidroxiapatita para afinar el rostro y bótox en el entrecejo. También se retocó el mentón.