Las mujeres, por la misma puerta que los hombres

El Ministerio de Asuntos Municipales y Rurales aprobó una nueva normativa que estipula que los locales ya no tendrán que asignar una entrada especial para hombres no acompañados, que en el interior también tienen que sentarse separadamente. En un comunicado, el Ministerio informó las nuevas regulaciones para los restaurantes, pero no especifica si deberán seguir teniendo un espacio reservado para familias o mujeres no acompañadas, aisladas de las miradas indiscretas ajenas. Hasta ahora los locales estaban obligados a tener dos entradas separadas, además de salas privadas para familias y mujeres, excepto los hoteles. Sin embargo, restaurantes de la capital y otras ciudades principales del reino desde hace meses dejaron de aplicar esta norma y la separación entre los dos sexos, en medio de la apertura que está experimentando el país, sobre todo respecto a los derechos de la mujer.