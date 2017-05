Las nuevas "estrellas" del prime time

Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Violeta Urtizberea, Natalie Pérez y Justina Bustos serán las protagonistas de la nueva historia de Pol-ka que gira en torno a las hermanas Estrella, hijas de Mario Estrella y de diferentes madres, quienes al morir su padre quedan como herederas de una gran fortuna, pero con una condición en el testamento: regentear con éxito durante un año un hotel boutique. ¿El objetivo? Unir a sus hijas, que deberán limar asperezas, reacomodar sus propias vidas y lidiar con los enredos amorosos que tendrán con los galanes de la propuesta: Luciano Castro, Esteban Lamothe, Rafael Ferro, Gonzalo Valenzuela, Nico Francella, Nicolás Riera, Ezequiel Rodríguez y Nazareno Casero.

Patricia Viggiano, Patricia Echegoyen y Silvia Kutika se pondrán en la piel de las madres de las protagonistas. “Cada una tiene su voz propia, cada una con su tema. Pero no contraponiendo al hombre, copiando cierta masculinidad. La mujer en sí misma tiene su propio poder, no necesita ir a las formas masculinas de ejercer el poder”, contó Celeste Cid sobre la impronta que prevalecerá en los roles femeninos de la novela.

“Será la ficción del año, la historia es sólida. Somos cinco minas que vamos para adelante, que no nos dejamos avasallar, en eso coincidimos. Podríamos decir, de alguna forma, mujeres fálicas, bien plantadas, a pesar del padre ausente”, anticipó, por su parte, Natalie Pérez. No obstante, la actriz aclaró junto con sus compañeras de elenco que “no se trata de una narración que vaya por el lado del género, la condición de mujer; no hay un acento desde esa perspectiva”.

Round: En unas semanas, Las Estrellas competirá con Fanny, la fan, la nueva tira de Agustina Cherri y TelefE.