Storioni admitió que la construcción de los jardines se frenó, aunque aclaró que no fue por falta de financiamiento. “La explicación que a mí me dieron es que la adjudicataria, que es una UTE de dos empresas, tiene mucho territorio, va de Tierra del Fuego hasta La Pampa, y parece que no tuvieron capacidad suficiente”, comentó.

Indicó que los problemas comenzaron a mediados de 2016, cuando Nación decidió agrupar la convocatoria del plan de obras por regiones “y en ese momento hicimos una presentación como jurisdicción manifestando que, por la cantidad de regiones que tenían esas licitaciones, era difícil cumplir con los tiempos”.

A eso se sumó que, a la hora de adjudicar, el mismo grupo empresario, Escarabajal Ingeniería-Bahía Blanca Viviendas, se quedó con toda la Patagonia y la zona pampeana. Eso implicaba tener que abarcar diez provincias en simultáneo.

Storioni comentó que el año pasado, al constatar la demora en los trabajos, hizo varias presentaciones ante el ministro nacional de Educación, Alejandro Finocchiaro, para que asegurara el cumplimiento de los plazos.

Agregó que en las últimas semanas constató que la construcción en Neuquén directamente está “detenida” y por eso hará un nuevo reclamo el miércoles que viene en Buenos Aires, cuando participe del Consejo Federal de Educación.

La funcionaria de la cartera educativa señaló que allí se encontrará con Finocchiaro y le exigirá “que defina cuál es la situación legal y obviamente la continuidad de las obras”.

“Voy a reclamar la construcción de jardines con financiamiento nacional, que están detenidos y todo el mundo lo sabe”.

“Claramente hay que respetar los términos de la contratación, que incluían los plazos de entrega; entonces, lo que le voy a pedir al ministro de Educación de Nación es una definición acerca del procedimiento que van a tener para cumplir con el contrato”, detalló.

Recordó que, de los 30 jardines comprometidos en la provincia, no se terminó ninguno. Agregó que antes de que se pararan los trabajos las obras tenían diferentes grados de avance según la localidad, “algunas al 60 y otras al 30 por ciento”.

Se adjudicó a fines de 2016

La adjudicación de las obras se hizo en diciembre de 2016 con un plazo de construcción de cuatro meses, para poder inaugurar los jardines junto con el siguiente ciclo lectivo. Por las demoras, las obras no estuvieron listas para el 2017 ni para este año y al día de hoy no se sabe cuándo se terminarán.

Del cupo provincial, hay siete jardines en Neuquén capital, cinco en Plottier, tres en Centenario y el resto en el interior de la provincia.

Los edificios se proyectaron con el sistema de construcción en seco, con un presupuesto cercano a los 500 millones de pesos a valores de hace más de un año.