Las papas fritas son tan ricas como peligrosas

Estados unidos.- Las papas fritas tienen mala fama y un nuevo informe se ocupó de dejarlas muy mal paradas. Publicada en The American Journal of Clinical Nutrition, la investigación llegó a la conclusión de que comerlas dos veces por semana está relacionada con un mayor riesgo de muerte. Las papas en sí no son enemigas de la salud. Es más, se consideran carbohidratos buenos que aportan y no dañan. El tema acá es cómo se consumen y en qué momento de la vida. No es lo mismo comerlas a los 15 que a los 50 ni servirlas en puré que fritas.