"Los neuquinos ya nos hemos expresado respecto de las PASO en el 2016 cuando llevamos adelante la reforma política. Fuimos la única provincia que generó un nuevo código electoral y en aquel momento discutimos si era necesaria o no y definimos que no", recordó Prezzoli en diálogo con LU5.

El ministro indicó que la razón se debe a que "no funcionaron en la Argentina, no es porque sean buenas o malas". Dijo que como los partidos no hacen internas, representan un gasto para el país, y un gran esfuerzo institucional. Teniendo en cuenta que las próximas primarias tendrán lugar el próximo 11 de agosto y que le costarán al Estado unos 4300 millones de pesos.

"No se pueden fijar reglas de juego electoral durante el año electoral. Nosotros los hicimos en el 2016 y se mantuvieron inalterable hasta el 2019. No se pueden cambiar las reglas de juego a 45 días de la elección", enfatizó el funcionario neuquino.

E indicó: "Los sistemas electorales tienen que estar en constante evaluación, que les permita actualizarse para fortalecer la transparencia. No cambiar sino afecta la estricta igualdad a la hora de competir que es la garantía de la democracia".

