Pichetto aseguró que Macri "no tiene temor de ir a las PASO"

En tanto, el elegido por Macri para acompañarlo en la fórmula presencial habló de Alberto Fernández, el principal competidor electoral, de quien dijo: “Es una construcción de la ex presidenta. Ahora, si le toca gobernar, ojalá sea lo mejor para la Argentina. No subestimo sus capacidades, pero sí me consta que la centralidad del poder, de la fuerza política, está en la ex presidenta”.