Las polémicas frases de Wanchope Ábila que molestaron en Brasil

Ábila, también habló de los casos positivos de Covid-19 de dos jugadores del Santos, lo que generó una fuerte polémica en los últimos días. Pero el delantero, solo envió un mensaje de aliento y fuerzas para sus colegas brasileros. "Son cosas que pasan, no sabemos si se lo agarró antes, si se lo agarró después. Este virus es impredecible, y no sabés qué tocás y con qué te contagiás. Lo único que deseamos es que se recupere, que vuelva a su país, que esté con su familia, que esté bien", dijo.

Ábila afirmó que “en lo deportivo, no vamos a ganar porque el arquero tiene Covid. No fue influyente, tampoco atajó penales, todavía no fue decisivo. Que se recupere. El partido que viene veremos a quién ponen, estudiaremos el arquero que ponen. Solamente queremos que no se saquen ventajas y que se cuide la salud de los demás".

Por último, al cordobés le preguntaron si había cambiado la camiseta con el N°1 brasileño y soltó una respuesta que luego atajó por lo sucedido con Edinson Cavani en Inglaterra: "Me la pidió Marinho, la cambié con Marinho, con el negro, que lo conozco. Bueno... con el oscuro, porque ahora les decís negros y te empiezan a hacer denuncias y todas esas cosas, viste cómo es. Pero es cariñosamente: si les digo negro yo qué queda para los otros, ¿no?".

Si bien Wanchope aclaró que estaba hablando del "Negro Marinho" de manera amistosa (de la misma manera que lo había hecho Cavani semanas antes), muchos brasileños criticaron en las redes sociales los dichos de Ábila. También se sumó la prensa brasilera, que aseguró que el delantero de Boca "se burló de las denuncias de racismo", un problema que afecta a la sociedad y el fútbol de Brasil desde siempre.

Se va a operar cuando termine el torneo

Respecto de la clasificación a la final de la Copa Maradona, por la que peleaba con Argentinos y con River, Ábila contó que en el descanso supo del resultado en la cancha de Banfield, pero de todas formas, el objetivo era sumar de a tres. "Me enteré en el entretiempo que River perdía con Independiente, pero igual sabíamos que teníamos que ganar más allá de otros resultados".

Con respecto a su conquista y al penal que erró en el final del primer tiempo comentó: "En el gol aproveché la oportunidad y más después del penal que erré, porque estaba 'recaliente'".

Luego, habló de su permanente lesión en el pubis: "Cuando termine la temporada me voy a operar. Tuve pubalgia desde chiquito. No es excusa, estaré 20 días parado, pero es lo que más me conviene".