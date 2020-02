Incluso, uno de los deportistas locales, el boxeador Abraham "El Pitbull" Vargas (boxeo) se animó a hacerle una consulta al consagrado técnico en medio de su exposición. "Le preguntó si no hubiera sido futbolista que otro deporte hubiera elegido y Gallardo contestó como que no se veía en otra disciplina si bien le gustaban varias", reveló desde Buenos Aires a LM Neuquén el entrenador de Beach Handball, Julián Huaiquilaf, miembro de la delegación neuquina.

"Los chicos estaban muy contentos. Yo soy de River, así que para mí es doblemente especial. Pero sacándose la camiseta, el tipo es un sabio, responde muy bien", destacó Julián al compartir detalles de un encuentro que siempre recordarán.

"Estuve adelante en primera fila, fue una experiencia. No me saqué fotos pero en la selfie que hizo Gallardo aparece Juan Ramírez, un chico neuquino del Beach Handball", precisó el profe, siguiendo con los pormenores de ese momento memorable.

Y contó que en el inicio del campus, este viernes habían tenido contacto con la Peque Paula Paretto, oro olímpico en Judo y el prestigioso tenista Diego Schwartzaman, además de la visita de la leyenda de ese deporte, Gabriela Sabatini.

La delegación neuquina

Los convocados son la zapalina Giuliana Baigorria (atletismo); Abril Garzón de Huinganco (ciclismo de ruta), Joaquín Vélez de Plottier (Gimnasia); los sanmartinenses María Cabanillas (golf); Lucas Romani y Juan Cruz Villalba (vela) y las neuquinas Zaida Garcés (bádminton); Natassja Kolff (básquet), Ramiro Aguilera, Malena Bonomi, Nerea Herrera Fuhr, Stefan Herrera Furh, Lola Lava y Juan Ramírez (beach handball); Abraham Vargas (boxeo); Oriana González Vargas (tiro con arco) y Martina Salazar (triatlon). DT: Julian Haiquilaf Beach Handball

Los conceptos de Gallardo

Gallardo les remarcó a todos los jóvenes presentes “la importancia de hacer lo que desean con pasión”. “A veces es más importante la mentalidad y saber convivir con el error, que el talento en sí mismo”, argumentó. Uno de los principales mensajes que dejó el Muñeco fue que: “lo más importante es hacer lo que les guste, pero siempre con pasión”.

Deportes Argentina on Twitter #AHORA En el CeNARD, Marcelo Gallardo cuenta sus experiencias y aconseja a los chicos del #CampusDakar2022. "La disciplina para salir adelante es todo. Y la pasión para hacer lo que uno ama", dice. pic.twitter.com/fmYOQujaWl — Deportes Argentina (@DeportesAR) February 20, 2020

“No recuerdo haber jugado durante mi carrera profesional al cien por ciento de mis posibilidades. No tuve un físico privilegiado, pero mi fortaleza mental me dio una enorme capacidad para revertir situaciones y salir delante de momentos difíciles”, agregó.

Además, recordó su experiencia en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. “Obtuvimos la medalla de plata pero no fuimos tan reconocidos porque vivimos en un país muy exitista y más en un deporte como el fútbol, donde pareciera que si no sos campeón no sirve para nada. Pero tengo esa medalla bien guardada y me llena de satisfacción, porque fue algo representativo para mí y para el deporte argentino”, les explicó a los 480 chicos del campus.

Quien como jugador también ganó la medalla dorada en los Juegos Panamericanos que se realizaron en Mar del Plata en 1995, le recalcó a las promesas: “Hay que hacer lo que uno ama, como primer paso, siempre con ilusiones porque el camino no es fácil. Yo salía desde Merlo y viajaba dos horas para llegar a River; entrenaba, comía y estudiaba en el viaje. Pero eso me hizo también valorar lo conseguido, porque fui persiguiendo sueños”.

