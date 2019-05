Las reacciones de referentes de Cambiemos en las redes

"En unas elecciones cada cual puede proponer su fórmula y es su derecho. Pero en Argentina cada vez que se bifurca el poder real del poder institucional la República se debilita. `Cámpora al Gobierno, Perón al poder´ terminó en (María Estela) Isabel (Martínez de Perón), (Jorge Rafael) Videla y la catástrofe", escribió el funcionario nacional en Twitter.

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, analizó la fórmula opositora y afirmó: "Lo que proponen es Jack el Destripador, que garantiza la impunidad de todas y todos (política y empresarios)".

Otro de los dirigentes oficialistas que se pronunció fue el diputado nacional del PRO Pablo Tonelli, quien planteó la posibilidad de que haya "un operativo clamor" para invertir los nombres de la fórmula opositora y advirtió que "está clarísimo que va a gobernar la ex presidenta" en caso de que el kirchnerismo gane las elecciones.

"Sorprende mucho. No termino de entender bien. Alberto Fernández no es un candidato atractivo para el electorado. No me imagino a Cristina en un rol secundario, tocando la campanita en el Senado", manifestó el consejero de la Magistratura.

Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, tuiteó: “Nada peor que la pólvora húmeda”. A lo que una seguidora retrucó: "Nada peor que una abogada trucha al frente de una oficina de Anticorrupción tapándole las cagadas a toda la mafia que hoy gobierna”.

La funcionaria nacional tuvo una particular respuesta: “Ñañañañañaña”.

El presidente de la bancada de Cambiemos en Diputados, Mario Negri, como otros referentes de la coalición compartieron un video de años atrás cuando Alberto Fernández criticaba a la ex mandataria. "Es el mismo. Se llama Alberto Fernández", sentenció.

En la región, el diputado macrista Leandro López hizo referencia a la fórmula y la estrategia kirchnerista camino a las PASO y a la contienda electoral de octubre. "Todo de manual", recalcó.

