La violencia por parte del fiscal jefe Santiago Terán había sido advertida y denunciada por Sejun , el gremio del personal judicial, luego de que violentara verbal y físicamente a trabajadoras del Ministerio Público Fiscal en Cutral Co, en mayo y junio de este año. Se dispuso una medida cautelar que fue incumplida y el inicio de un sumario del cual, hasta el momento, no hay avances.

Los gritos fueron tan fuertes que quedaron registrados en la grabación de una audiencia que se llevaba adelante en el primer piso del edificio. Esta prueba, así como el ofrecimiento de 14 testigos presenciales, fueron incluidos en la denuncia que presentó Sejun en el marco de la ley 2786, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

El primer hecho ocurrió el 27 de mayo. Un grupo de trabajadoras estaba merendando, por lo que cada una tenía el barbijo bajo. Terán, argumentando que estaban incumpliendo con los protocolos de higiene por la pandemia del coronavirus, ingresó al lugar al grito de “son unas inconscientes, no valoran la vida, las voy a echar, hijas de puta, se van de acá”. Previamente había violentado del mismo modo a una trabajadora, a quien le sacó fotos con el celular para intimidarla. Así fue relatado en la denuncia que fue presentada al día siguiente, bajo el patrocinio del sindicato.

“En la audiencia se escuchan los gritos y se ven las caras incómodas de las personas que están en la audiencia en ese momento. Imaginate el nivel de alteración que tenía. Además no fue solo con las cuatro compañeras, después salió a los gritos con todo el personal, de limpieza, de seguridad. Fue un momento en el que obviamente todo el mundo se asustó, fiscales, empleados, hubo compañeras al borde del llanto. Fue un momento muy feo para todas las compañeras, que no debe suceder en un lugar de trabajo”, relató Enrique Esperón, secretario adjunto de Sejun, quien vive en Cutral Co, en comunicación con LM Neuquén.

-> Incumplió una cautelar

En el marco de la denuncia por incumplimiento de la ley 2786, el 2 de junio la jueza Ivonne San Martín dispuso una medida cautelar contra Terán para “que se abstenga de realizar actos de intimidación o turbación respecto de las denunciantes”, según precisó Federico Egea, abogado de Sejun. Desde que el jefe de fiscales fue notificado e incumplió la medida pasó apenas una semana. El 10 de junio volvió a violentar a una de las trabajadoras, de forma física y en presencia de la fiscal Valeria Cevallos.

“La compañera se encontraba en el despacho de su funcionaria a cargo donde estaban evaluando un legajo. Apareció este personaje, hizo señas inentendibles a través de una ventana. Como la compañera y la funcionaria no entendían las señas, las dos se asustaron, especialmente la compañera que antes había sufrido el mayor maltrato verbal. Él entró por la puerta y, a los empujones, le dijo ‘vos te vas, yo tengo que hablar con la funcionaria’ y la sacó”, contó el referente gremial de Cutral Co.

“Terán ingresa a la oficina y la empieza a empujar físicamente, la empieza a pechar hasta que la logra sacar de la oficina y le cierra la puerta en la cara”, agregó Egea. Ante esto, denunciaron el incumplimiento de la medida de restricción que pesaba contra el funcionario y pidieron “medidas más severas que la jueza no dictó”. Esperaban, por ejemplo, que se dispusiera una prohibición de acercamiento. “Fue un acto de violencia increíble, no solo física sino psicológica y simbólica”, sumó el letrado.

Egea marcó dos principales aspectos en la violencia ejercida por parte de Terán. “Uno es el abuso de su posición jerárquica porque Terán es el jefe de los fiscales, y el otro es la violencia de género porque lo realiza directa y exclusivamente contras las compañeras mujeres”, explicó. Y consideró: “Que un funcionario judicial, fiscal jefe, tenga una medida de restricción por realizar conductas de violencia de género ya es bastante grave”.

-> “El tiempo nos dio la razón”

Cuando Terán fue denunciado por estos hechos, la situación no tomó la dimensión que hubieran preferido las personas que trabajaban todos los días con él y las mujeres que, habiendo sido violentadas, debían continuar compartiendo los espacios laborales. En su momento, el funcionario hizo uso de su rol jerárquico en el Ministerio Público Fiscal y habló en los medios sobre las denuncias argumentando que el personal no cumplía con los protocolos sanitarios.

Los hechos ocurridos el pasado 6 de agosto contra la periodista Lucila Trujillo no le dejaron dudas a nadie sobre el accionar violento y agresivo de Terán. Desde Sejun, sin embargo, afirman que hubieran preferido que se actúe antes y así haber evitado, incluso, el maltrato sufrido por la conductora de C5N.

“Si bien las respuestas para esta compañera periodista que lamentablemente sufrió maltrato fueron rápidas, contundentes y salió todo el mundo a apoyarla, me hubiera gustado muchísimo que se realice de la misma manera con las tres compañeras judiciales que trabajan y le ponen el hombro todos los días al servicio del Poder Judicial”, marcó Enrique Esperón, secretario adjunto de Sejun. “Para nosotros no es novedad que este personaje es un violento y un machista”, afirmó.

Esperón también resaltó “la fortaleza de las compañeras que se animaron a realizar la denuncia en un momento en donde el fiscal tenía mucho apoyo de parte de muchas figuras locales y provinciales, con un peso muy importante al ser el fiscal jefe”.

Sobre el inicio del sumario, solicitado por Sejun y por el fiscal general José Gerez, desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) informaron a LMN que hasta el momento no se registraron avances. “Entiendo que la única forma de expulsar a un personaje como este es el jury, pero los sumarios administrativos bien podrían haber realizado una condena ejemplar diciendo que este tipo de actitudes no se pueden permitir y por ende se lo podría haber suspendido”, consideró Esperón.

El gremialista lamentó “que se necesite trascendencia nacional y que se tenga que violentar a una compañera periodista para que se tomen acciones, porque evidentemente el tiempo termina dando la razón”.

Para el abogado del gremio, hubo "encubrimiento" sobre estos hechos al no haberse registrado ningún avance en la denuncia. "Creo que el Poder Judicial o quienes conocían la situación lo que estaban tratando era no afectarlo a Terán, lo cual a mí me parece un abordaje equivocado del conflicto. Si una persona realiza este tipo de conductas abiertamente violentas, lo que hay que hacer es sancionarlo, apercibirlo o hacerle un jurado de enjuiciamiento si amerita la situación, pero no cubrirlo", apuntó Egea, quien este lunes, además, presentó otro pedido de jury a Terán en los que también sumó otros hechos de violencia de los que fue protagonista.

"Yo estoy convencido que hubo una actitud de cobertura de parte del MPF (Ministerio Público Fiscal) y del Tribunal en relación a Terán. La situación estaba denunciada, fue hablada con Gerez y no se hizo nada, entonces la conclusión es que sabiendo que era una situación grave, se prefirió no hacer nada", afirmó el letrado.

-> La palabra de Gerez

En relación a los hechos de violencia denunciados por Sejun, el fiscal general José Gerez afirmó a LMN que promovió el inicio de un sumario contra Terán, que hoy está en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). "Me enteré de la situación y promoví un sumario administrativo a los efectos de determinar la responsabilidad", aseguró.

El funcionario judicial marcó una diferencia entre lo ocurrido con las trabajadoras del MPF y lo expresado por Terán en los medios de comunicación. "Una cosa es una controversia en virtud de lo que vos expusiste y lo que yo digo que fue, entonces tenés que investigar y ver si esas expresiones se dijeron o no se dijeron. Pero si lo digo en una radio o en la televisión, es violencia directa y manifiesta, no hacen falta pruebas", aseguró Gerez.

El jefe máximo del MPF afirmó que lo denunciado por Sejun "podría formar parte de un contexto que colabora con la no idoneidad del funcionario" y que dicho sumario "puede convertirse en un hecho que forme parte del jury", pero por el momento no puede saberse hasta tanto no se conozca la resolución del TSJ.