Laurita Fernández: la chica del momento

Luego del cuasi blanqueo de su romance con Federico Bal, Laurita Fernández sigue copando la atención mediática, ahora con su incorporación a Quiero vivir a tu lado, la nueva apuesta de ficción de El Trece. La tira lanzada el 23 de enero necesita reinventarse para ganar puntos de rating y darle batalla a Amar después de amar, su rival Telefe. Por eso, qué mejor que apelar a la chica del momento para sumar televidentes.

“Estoy feliz y muy agradecida. Fui la semana pasada a un casting y me eligieron, es una oportunidad muy linda”, sostuvo Fernández, al tiempo que adelantó cómo será su personaje. “Soy una chica que empieza a tomar clases a la autoescuela y que le encanta comer y pega mucha onda con el personaje de Darío Barassi (Redondo). Si bien manejando es medio un desastre, se divierten juntos, lo que al personaje de Jimena Barón esto no le va a gustar mucho”, detalló.

Laurita comenzó a ganar popularidad de la mano de Federico Hoppe, productor de Showmatch. El escándalo entre Fede Bal y Barbie Vélez, que la colocó como la tercera en discordia, desencadenó el fin de la relación con uno de los pesos pesados de Ideas del Sur. Lejos de quedar excluida del ambiente mediático, Fernández continuó en el “Bailando” y sumando participaciones en otros ciclos, incluso de otros canales, como Combate.

Luego de idas y vueltas, esta semana un video dio cuenta de su romance con Fede Bal. No obstante, la rubia salió a decir: “No confirmo nada, ni digo nada”. “Si mañana nos pinta probar algo, lo haré sin condicionamientos. Si yo no me permito vivir, probar o disfrutar, nadie lo va a hacer por mí”, añadió.

No debutó y ya la critican

Marielita Mimi, panelista de Confrontados y pareja de Luciano el Tirri, se enteró de la buena nueva de Fernández y le salió al cruce. “Ojo a las que tienen a sus maridos en la nueva tira de El Trece”, escribió en Twitter. Mimí aseguró hace un tiempo que vio a la bailarina desnuda en el camarín de su pareja.