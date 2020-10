Lautaro Martínez: su relación con Messi, Zanetti y la influencia de Milito

A su vez, le agradeció la ayuda al argentino Javier Zanetti, quien desea retener al joven delantero en el club lo máximo posible ante intereses de varios equipos importantes de Europa, como el Barcelona.

"Javier es un hombre muy importante para el Inter, y también para nosotros (los jugadores) porque nos transmite todo lo que ha vivido en este club. Lo hizo conmigo cuando llegué a Italia.

Siempre que he necesitado algo, ha tratado de ayudarme. Siempre me escucha y me pregunta cómo estoy o me echa una mano con cualquier cosa que pueda necesitar. Está ahí para asegurarse de que estoy bien dentro del club y fuera también", afirmó Martínez, de 22 años.

"Sobre todo, me ayudó con el idioma cuando llegué, con lo que significaba el club y cómo entrenamos. Era muy importante en esos asuntos, así que siempre le estaré agradecido. Me ayudó mucho cuando llegué aquí", agregó.

Además, Martínez recordó a otra gloria del Inter como Diego Milito, quien anotó dos goles en el triunfo por 2-0 a Bayern Munich para la coronación en la Champions League 2009/10.

"Recuerdo haberlo visto en casa con mi familia en Argentina. Fue muy significativo porque había muchos jugadores argentinos en ese equipo y fue una victoria muy importante para el club. Diego es una persona y un futbolista muy importante en nuestro país y yo pude jugar con él (en Racing), lo cual me gustó mucho. Definitivamente, hay muchos hinchas del Inter en Argentina, porque muchos jugadores argentinos han estado en este club. En Argentina se nace con pasión", cerró.