Lázaro Báez pidió no ir a juicio hasta definir lo de CFK

La defensa del dueño de Austral Construcciones hizo el planteo ante el Tribunal Oral Federal 4 y aludió a reclamos al respecto hechos al juez que investiga la causa, Sebastián Casanello, por parte de la fiscalía y querellas, según informaron fuentes judiciales.

A través de un escrito presentado a los jueces, el contratista de obra pública en el kirchnerismo sostuvo que la instrucción de la causa está incompleta porque aún no se definió si debe citarse o no a indagatoria a la ex presidenta, que fue imputada por el fiscal del caso Guillermo Marijuán.

Tanto el fiscal como las querellas de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera “plantearon que la instrucción no se encontraba concluida, siendo esencial a los fines de la investigación y del desarrollo de un juicio oral y público contar con la totalidad de los elementos de la base fáctica que constituye la acusación”, argumentó la defensa de Báez.

La Cámara Federal de Casación dispuso el jueves que esta causa se juzgue de manera separada a otra en la que ya está procesada la actual senadora -también junto a Báez y otros acusados- por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de los Báez. Pero, en la llamada “ruta del dinero K”, Casanello sigue investigando a la ex presidenta y la Cámara Federal ya le ordenó que resuelva su situación en la causa. Así, Báez no quiere ir a juicio sin que se resuelva la situación de CFK.