“Para los festejos de año nuevo se sumaron las localidades de Senillosa y Cinco Saltos, a las localidades de Neuquén, Fernández Oro y Cipolletti que estuvieron activas en Navidad”, detalló Tobares.

“Para Año Nuevo también invitamos a toda la región y al país a hacer una medición sonora coordinada, para ello creamos una app que permitió tomar los decibeles de los estruendos con el celular, ya que permitió registrar sonidos superiores a los 90 decibeles que tiene como tope el celular”, indicaron desde la ONG.

“De estos registros, que todavía estamos procesando en el centro de cómputos donde se recibió la información, ya pudimos observar que en muchos lugares, desde la cero hora de este primer día del año los sonidos excedieron los 100 decibeles durante un promedio de 10 minutos”, dijo Tobares y aclaró que, en algunos sectores, el sonido llegó a los 120 decibeles.

Según explicó, el ruido daña a las células sensoriales que se encuentran en la cóclea y que son limitadas ya que no se regeneran. Hasta 85 decibeles no hay riesgo de daño. Entre 90 y 100 decibeles, existe riesgo de daño si la exposición es prolongada. Superando los 100 decibeles, se causa daño, aun con sonidos breves pero intensos, incluso para las personas que no tienen hipersensibilidad auditiva.

Aunque reconocieron una disminución en el uso de la pirotecnia con respecto al año pasado, aclararon que aún queda mucho camino por recorrer para reducir a cero los estruendos que tanto afectan a niños con autismo, mascotas y personas hipersensibles a los sonidos.

