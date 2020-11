¿Le contestó a Fantino? Closs dijo cuál es el mejor del torneo

El comentarista top Diego Latorre pareció dejarlo en off side por ESPN en el pase entre la transmi del partido del Millo con Banfield y el programa de Alejandro: "Los jugadores, para llegar hasta el proceso de consolidación, pasan momentos de altibajos y hoy estamos viendo un Julián Álvarez, que es lógico, no está siendo esa pieza clave todos los partidos. Hoy se movió bien los primeros 10 ó 15 minutos pero después se disolvió bastante, no tuvo muchas luces...", tiró Gambetita.

A su lado, Mariano Closs pareció darle la razón con la cabeza. Pues bien, hoy el relator de algún modo intentó seguirla y se enganchó con el debate futbolero...

Se sabe que San Lorenzo continúa firme en la Copa de la Liga Profesional y logró su tercer triunfo consecutivo al derrotar a Argentinos Juniors en el Nuevo Gasómetro por 2 a 0, con goles de los hermanos Romero.

Justamente el nivel que encontró Mariano Soso en el plantel fue lo que más le llamó la atención al reconocido periodista, quien dio su opinión sobre el equipo.

https://twitter.com/acregue/status/1330905925872459776 "Angel Romero es el mejor jugador del campeonato" dice Closs. Por algo es el número uno — Alberto Regueiro (@acregue) November 23, 2020

Al momento de destacar a la figura del certamen, reconoció que Ángel Romero está por sobre el resto de los futbolistas a nivel local, pese a que en el partido anterior no estuvo presente, ya que debía defender los colores de su Selección en las eliminatorias para el próximo Mundial.

https://twitter.com/TNTSportsLA/status/1330693701081960456 QUÉ PEDAZO DE GOL MAMITA MÍA



Ángel y Óscar. Los Romero. San Lorenzo 2020. pic.twitter.com/qztQkwNgA8 — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) November 23, 2020

https://twitter.com/ClossMoments/status/1330937483916423169 ‘Puedo decirte que el que más me gusta del fútbol argentino es Angel Romero? Está mal?’



pic.twitter.com/igIUXeqDNF — #SenseiCloss (@ClossMoments) November 23, 2020

¿Teléfono para Fantino?