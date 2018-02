Le desvalijaron la casa mientras estaba de viaje

“No hicieron ningún tipo de pericia argumentando que como el dueño estaba de vacaciones, no se iban a tomar datos”, relató María Franco, quien vive al lado del departamento afectado. La mujer confió que en la cuadra de Pasaje Mascardi no escucharon ningún ruido extraño y que no se enteró de lo que había sucedido hasta que otro vecino le golpeó la puerta para advertirle.

El vecino le contó que caminaba hacia su casa cuando vio que la puerta del departamento estaba abierta y, al acercarse, comprobó que había sido barreteada.

Inmediatamente llamaron a la Policía y luego supieron por el hermano de la víctima que los ladrones se alzaron con un televisor de 50 pulgadas, una consola de juegos, varios electrodomésticos y elementos personales mientras buscaban efectivo.

Según María, el robo duró poco más de una hora, porque ella salió a la vereda con su perra pasada la medianoche y su vecino le avisó del hecho alrededor de la 1:30. Sin embargo, quedaron descontentos con el accionar policial. “El vecino les tuvo que decir que investiguen un poco más, pero tampoco se preocuparon en venir después”, contó.

Desde el hecho, entre el hermano del damnificado y algunos vecinos vigilaron el departamento, cuya puerta no se pudo volver a cerrar completamente. El propietario regresó anoche de sus vacaciones casi directo a radicar la denuncia en la Comisaría Quinta.

“Acá en el barrio no hay quien se salve. Voy a poner más medidas de seguridad para ahorrarme el problema por si me quieren barretear la puerta”, dijo María Franco, Vecina del barrio Ruca Niyeu