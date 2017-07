Le devolvieron al hijo, pero todavía no se puede ir de Neuquén

Tras recurrir a los medios de comunicación para hacer escuchar su voz y contar su drama, Melisa tuvo ayer una audiencia con la jueza de Familia, Fabiana Vasvari, quien fue la que ordenó entregar al menor a su padre porque ella se había mudado a San Martín de los Andes por razones laborales y no lo había notificado fehacientemente a la Justicia. Esa brecha la aprovechó el ex para solicitar la custodia del menor.

Además de la jueza, en la audiencia estuvo presente su ex y los abogados de ambas partes.

Vasvaria le restituyó el pequeño a su madre, pero la mujer no podrá irse de Neuquén hasta no regularizar la situación judicial. “El nene está conmigo y eso es lo más importante para mí en este momento”, dijo la joven a LM Neuquén, y en cuanto a su situación judicial por el traslado sostuvo: “Con mi trabajo en San Martín de los Andes solvento a mi hijo y a mí porque mi ex todavía no me pasa la cuota alimentaria”.

Hoy la joven tiene previsto junto a sus abogados realizar las presentaciones formales por su trabajo en la localidad cordillerana, en el que tuvo pedir licencia. “Él -por su ex- quiere que me quede acá por capricho”, sentenció.