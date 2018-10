Le dio 10.000 dólares de propina por servirle agua

Al principio la camarera pensó que eran billetes falsos, pero no, eran legítimos, y sumaban diez mil dólares. Todo por haberle servido dos vasos de agua a un ignoto cliente. “Gracias por la deliciosa agua”, decía la nota que acompañaba el fajo de billetes. Levantó la plata y se dio cuenta de que en la otra mesa había otras personas grabando sus reacciones. No entendía qué pasaba. “Literalmente, creí que todo era un truco”, le dijo la mujer a The News & Observer. “Lo recogí y era un enorme bulto de billetes de a cien dólares. Yo estaba temblando y le dije a Bret (Oliverio, el dueño del restaurante): ‘¿Qué es esto?’. Pensé que alguien estaba bromeando conmigo”.

Más tarde, la gente del lugar identificó al comensal misterioso: Jimmy Donaldson, quien también es conocido en Youtube por su personaje Mr. Beast. “Empecé a contar y no pude seguir porque temblaba demasiado”, comentó Custer, la camarera. Cuando vio que estaban grabando les preguntó si ellos sabían de qué se trataba, y le dijeron: “Suscríbete al canal de Mr. Beast”. La joven se quedó con sólo 800 dólares y repartió el resto entre todos los trabajadores del restaurante.

Jimmy Donaldson, conocido en Youtube como Mr. Beast, fue el bondadoso comensal: grabó la reacción de la chica para su canal en el sitio de videos.

Mr. Beast es una celebridad de Youtube que tiene casi nueve millones de suscriptores. Sus videos, que suelen ser trucos estrafalarios diseñados para obtener una reacción, generan de manera rutinaria decenas de millones de visitas. Desde que abrió su cuenta como Mr. Beast, en febrero de 2012, los videos de Donaldson fueron vistos más de mil millones de veces e hizo cosas como grabarse durante siete horas consecutivas leyendo un diccionario o encendiendo un microondas con otro aparato de microondas dentro para ver qué sucedía. Al principio había tutoriales con instrucciones sobre juegos como Minecraft y Pokémon, pero el joven cambió de rumbo, logró hacerse famoso y hoy en día mueve miles de dólares.