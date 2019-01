Le pegaron en la cabeza en un robo y hoy es un genio

En el hospital, una tomografía computarizada reveló un riñón magullado. A la mañana siguiente, mientras veía correr el agua en el baño, pasó algo increíble. “Vi líneas que emanaban perpendicularmente del chorro. Al principio, me sobresalté y me preocupé, pero fue tan hermoso que me puse de pie y me quedé mirando”. Pasaron los días, pero las imágenes permanecieron.

Padgett, que sólo llegó a preálgebra en la escuela secundaria, pronto se obsesionó con todas las formas de su casa, desde los rectángulos de las ventanas hasta la curvatura de una cuchara. Dejó de ir a trabajar y comenzó a leer todo lo que podía conseguir sobre matemáticas y física. Desarrolló una fascinación por la geometría fractal y el número pi. Los médicos llamaron a lo que le sucedió una conmoción cerebral profunda. Padgett es una de las 40 personas en el mundo con síndrome de Savant adquirido, una condición en la que emergen talentos prodigiosos en matemáticas, arte o música en personas previamente normales, después de una lesión o enfermedad cerebral.

--> La noche que pudo terminar en tragedia

“Vi una luz blanca, como si alguien hubiera sacado una foto”, contó sobre esa noche. Los atacantes siguieron golpeándolo y pateándolo. Él intentó morderle las piernas a uno de ellos. “Extrañamente, la cosa que más recuerdo es pensar: ‘Quiero lastimar a estos tipos antes de morir’”. Mientras era atacado, vio a su amiga, que miraba todo estaba en shock. Notó que varias de las personas dentro de local de karaoke miraban por la ventana pero nadie hizo nada. “De pronto, uno de los hombres me dijo: ‘Dame tu chaqueta’ . Recién ahí me di cuenta de que era un asalto”.