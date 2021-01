Le regalaron una bicicleta para Navidad y se la robaron en Año Nuevo

Nadie entiende cómo sucedió, pero de sus propias narices y en un descuido de pocos minutos, la bicicleta del niño desapareció a metros de la puerta. “Es un barrio con seguridad, no sospechamos de nadie y tampoco entendemos cómo pudo haber sido el modus operandi porque no hay lugares por dónde salir después del robo de la bicicleta”, aseguró Bravo.

Lo cierto es que la angustia del niño parte también de los inconvenientes que tuvo para con la bicicleta. Cuando la recibió para navidad, la bici estaba mal armada, por lo que tuvo que esperar hasta el 27 para poder subirse y pedalear en su único regalo navideño. “La bici vino con una rueda más grande y tardó en poder usarla. Pero cuando se subió estaba feliz andando”, contó la madre.

“La usó el lunes y el martes y ya el miércoles desapareció”, aseguró angustiada la mujer tras el robo. Además contó que su hijo aún no entiende la situación y espera que la bici aparezca pronto. “Francisco no entiende cómo es que alguien puede agarrar algo que no es de él, no está acostumbrado. No vemos la tele ni leemos noticias, nos vinimos a un barrio privado para que estas cosas no nos pasen pero pasan igual”, explicó Bravo al diario.

La incertidumbre parte de que, además de ser un barrio privado con seguridad propia, se trata de un terreno de tres hectáreas con 33 viviendas, por lo que señaló la mujer- “nadie puede habérsela llevado sin que los vecinos vean algo”. Sin embargo, pese a la alerta en el grupo de WhatsApp residencial, nadie pudo identificar nada.

El problema se suscitó el jueves por la noche, cuando además del robo de la bicicleta, extraños rompieron el alambrado perimetral del barrio. Ahora no descartan que la bicicleta haya permanecido escondida dentro del predio y la hayan sacado por ese hueco en medio de la noche, ya que es imposible que haya sido por la entrada principal.

“Nos mudamos hace tres años para que estas cosas no nos pasen. Para estar lejos del robo y problemas de la ciudad, pero no existe la seguridad ni pagándola. No importa cuando te quieras esconder”, se lamentó la mujer que aún no puede explicarle a su hijo lo que significa que le hayan robado su regalo navideño.

“Él todavía piensa que su bicicleta va a volver, que tiene que estar en algún lugar. No entiende que se la hayan llevado”. Por esto, aún no han hecho la denuncia policial y se limitaron a buscar por el barrio y las cercanías alguna pista sobre el regalo.

“Es un niño de tan buen corazón que no tiene bronca, pero ahora aprenderá a guardar sus cosas con un poco más de cuidado”, concluyó la mujer.